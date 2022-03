Coupe du monde 2022 (barrages): Verratti parle d’un "cauchemar" pour lui et l’Italie

Le milieu de terrain du PSG Marco Verratti ne disputera pas la Coupe du monde 2022 au Qatar. A la surprise générale, la Nazionale a été battue par la Macédoine du Nord (0-1) jeudi en demi-finale des barrages. "Un cauchemar" pour Petit Hibou.

Quel mois de mars pourri pour Marco Verratti. Après l’énorme désillusion en 8eme de finale retour de Ligue des champions avec le PSG face au Real Madrid, le milieu de terrain italien a reçu un nouveau coup de massue sur la tête avec sa sélection, jeudi à Palerme.

L’Italie, pourtant sacrée championne d’Europe l’été dernier à l’Euro, a été battue par la Macédoine du Nord (0-1) en demi-finale des barrages pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Après l’échec face à la Suède en 2017 qui priva déjà Marco Verratti de la Coupe du monde 2018 en Russie, les Azzurri vont à nouveau regarder le Mondial devant la télé : "Maintenant, c'est dur, c'est difficile à comprendre, c'est une grosse déception, a réagi le joueur du PSG au micro de la Rai. Nous avons dominé, nous avions l'obligation de gagner, nous étions supérieurs."

"Je serai toujours fier de mes coéquipiers"

Le Parisien qui était présent au Brésil en 2014 pour la dernière participation de l’Italie en Coupe du monde reconnait que le but d’Aleksandar Trajkovski va être dur, très dur à digérer : "C'est un gros cauchemar, lâche Verratti, en larmes à la fin du match. On aurait pu faire mieux, le foot c'est comme ça. C'est dur, c'est dur à expliquer. Avec l'équipe qu'on a, on avait tout pour jouer la Coupe du monde. J'ai connu le plus grand bonheur cet été et je serai toujours fier de mes coéquipiers. Tout le monde a donné le meilleur de lui-même, mais ce soir ça n'a pas suffi."

Marco Verratti aura 33 ans lors de la Coupe du monde 2026.