Coupe du monde 2022 (barrages): la folle joie des Macédoniens après leur exploit contre l'Italie

Coup de tonnerre à Palerme. Un but de la Macédoine du nord au bout du temps additionnel a éliminé l'Italie (1-0) en demi-finale des barrages pour la Coupe du monde. Les bourreaux de la Nazionale étaient ivres de bonheur au coup de sifflet final.

Aux yeux de tout un peuple, Aleksandar Trajkovski est désormais un héros. Du haut de ses 29 ans, cet attaquant qui évolue dans le championnat saoudien, au Al-Fayha FC, a qualifié la Macédoine du nord en finale des barrages pour la Coupe du monde au Qatar. C'est lui qui a crucifié l'Italie au bout du suspense jeudi soir à Palerme (1-0), en ajustant Gianluigi Donnarumma dans les dernières secondes du temps additionnel. Les Italiens vont le maudire. Lui qui a évolué quatre saisons à... Palerme entre 2015 et 2019, avant de connaître des 'expériences mitigées en Espagne ou au Danemark, entre autres.

Une victoire "à l'italienne"

Le voilà en bourreau des champions d'Europe en titre, qui vont rater le Mondial pour la deuxième fois de suite. C'est "à l'italienne" que la Macédoine du nord, comme l'a noté son sélectionneur Bobi Milevski, a fait tomber cette Nazionale, très loin de sa légèreté et de son niveau de l'été dernier, quand elle semblait intouchable. Loin des larmes de Marco Verratti et de la détresse des Italiens, la joie était forcément immense dans le vestiaire macédonien après cette victoire historique. La 67e nation au classement Fifa a gagné le droit de défier mardi le Portugal, tombeur dans la difficulté de la Turquie (3-1), pour tenter un nouvel exploit: aller pour la première fois de son histoire au Mondial.

"On gagne ce soir en marquant un but en deux tirs... Je suis très content de mes joueurs et très content de cette victoire. Je suis particulièrement content du but, nous avions préparé les choses de cette façon. Maintenant on va mettre toute notre énergie et notre concentration sur le match contre le Portugal", a annoncé Bobi Milevski en conférence de presse. Au moins, Cristiano Ronaldo et sa bande sont prévenus.