Coupe du monde 2022 (qualifs): le but splendide du Troyen, Gerson Rodrigues, avec le Luxembourg

Le Luxembourg a remporté sa troisième victoire dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2022 en s'imposant jeudi sur la pelouse de l'Azerbaïdjan (3-1). Les joueurs du Grand-Duché ont pris l'avantage en deuxième période grâce à une réalisation magnifique du Troyen, Gerson Rodrigues, auteur d'un retourné acrobatique.

Il est rare qu'une soirée de qualifications à la Coupe du monde 2022 soit illuminée par un joueur de Troyes, encore moins par un Luxembourgeois. C'est pourtant bien ce qui s'est passé ce jeudi soir, avec le but splendide de Gerson Rodrigues (26 ans), prêté cette saison à l'ESTAC par le Dynamo Kiev.

Sur la pelouse de l'Azerbaïdjan, Rodrigues (37 sélections, 10 buts) a fait le show en inscrivant un doublé pour permettre à son équipe de s'imposer (3-1). Le premier des deux buts du Troyen est un petit bijou. Sur une remise involontaire d'un défenseur azéri, Rodrigues contrôle du genou avant d'enchaîner rapidement un retourné acrobatique qui laisse le gardien adverse pantois.

Rodrigues meilleur buteur du Luxembourg

Avec ce but, Rodrigues a pu lancer ses coéquipiers sur le chemin de la victoire et a amélioré son total de buts dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2022. Avec cinq réalisations, il est le meilleur buteur de son équipe. Surtout, le milieu offensif de 26 ans permet au Luxembourg de réaliser la meilleure campagne de qualifications pour un Mondial de son histoire.

Jusque-là, la sélection du Grand-Duché n'avait jamais gagné plus d'un match en qualifications pour la Coupe du monde. Avec ce succès en Azerbaïdjan, le Luxembourg en est dorénavant à trois victoires et compte neuf points dans le groupe A, après avoir déjà battu la sélection azérie à l'aller en septembre (2-1) et après une victoire historique en Irlande qui date de mars dernier (1-0) au cours de laquelle... Rodrigues avait été le seul buteur.

Une nouvelle victoire face à l'Irlande dimanche?

Le joueur de Troyes a été aidé ce jeudi soir par Sébastien Thill, auteur du deuxième but luxembourgeois, et récent bourreau du Real Madrid en Ligue des champions lors de la victoire surprise du Sheriff Tiraspol au stade Santiago-Bernabeu le 28 septembre (2-1). Les joueurs luxembourgeois vivent ainsi une saison de rêve.

Pour améliorer son record sur une campagne de qualifications (10 points, 3 victoires et un nul lors des éliminatoires de l'Euro 1996), le Luxembourg devra battre l'Irlande à domicile dimanche soir.