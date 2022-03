Coupe du monde 2022: le Brésil bat le record de Bielsa, sans Neymar mais avec un bon Paqueta

Sans Neymar suspendu et déjà de retour à Paris, le Brésil s'est largement imposé en Bolivie (0-4), mardi grâce à Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes et Richarlison. La Seleçao finit invaincue lors des ces barrages et bat un record de points.

Sans Neymar, suspendu, le Brésil a battu mardi le record de points en qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde en terrassant la Bolivie 4-0 à la Paz, avec un but du Lyonnais Paqueta.

Le record de Bielsa effacé

La Seleçao, qui avait déjà validé son billet pour le Qatar en novembre, a engrangé 45 points, deux de plus que l'Argentine de Marcelo Bielsa (43 points pour se qualifier pour le Mondial-2002), qui détenait le précédent record pour ce format de qualifications en poule unique de 10 équipes en vigueur depuis 1998.

Le sélectionneur brésilien Tite avait mis le feu aux poudres en déclarant qu'il était "inhumain" de jouer à 3.600 mètres d'altitude, mais son équipe, impressionnante de maîtrise, est restée invaincue, avec 14 victoires et 3 nuls, avant le match à rejouer contre l'Argentine en juin.

Tite a finalement été épaté par la capacité de ses joueurs à signer une telle performance dans des conditions aussi extrêmes. "Cela a dépasser toute attente que l'on pourrait placer au-dessus de toutes ces performances, en termes d'analyse qualitative et quantitative, pour venir ici avec une telle adversité et faire un score aussi large, avec un nombre important d'occasions, en maintenant le niveau, en alternant sans perdre le modèle, savoure-t-il. Nous cherchons à récupérer le ballon rapidement, cela génère un haut niveau de concentration chez les athlètes. Après avoir pris possession du ballon pour ne pas trop se noyer, car la tête fait mal, l'athlète diminue ses capacités physiques. La performance que nous avons réalisée contre la qualité de la Bolivie et ici à La Paz est très difficile."

Paqueta a marqué son septième but en équipe nationale à la conclusion d'une action splendide de Bruno Guimaraes. Les rôles se sont inversés sur le troisième but, avec une offrande de Paqueta pour Guimaraes, tandis que Richarlison avait doublé la mise juste avant la pause avant d'inscrire un doublé dans le temps additionnel.