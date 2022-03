Coupe du monde 2022: le roi du Maroc appelle Halilhodzic sur le terrain après la qualification

Mohammed VI, le roi du Maroc, a appelé Vahid Halilhodzic sur la pelouse après la qualification des Lions de l’Atlas pour la Coupe du monde 2022.

Le Maroc s’est qualifié pour sa deuxième Coupe du monde consécutive en balayant la République démocratique du Congo (1-1, 4-1) en barrages, mardi. Une nouvelle célébrée par le roi du pays, Mohammed VI, qui a félicité Vahid Halihodzic d’un appel téléphonique quelques instants après le coup de sifflet final. Le sélectionneur a échangé quelques instants avec sa Majesté sur la pelouse et sous les acclamations du public, mis au courant de cette conversation.

"Qualification et victoire pour vous et votre peuple"

"Allô! Oui, ça va et vous votre Majesté?, a lancé l’ancien entraîneur de Lille, Rennes et PSG. Merci! Qualification et victoire pour vous et votre peuple. J’espère que vous êtes content. C’est pour mon plaisir, celui des joueurs et tout le monde. On est tous heureux. Merci votre Majesté."

Halilhodzic a ensuite passé le téléphone au capitaine de la sélection, Romain Saïss. "Votre Majesté, ça va?, a déclaré le milieu de terrain de Wolverhampton. Très fier de représenter ce pays. C’est une fierté, merci de toute ce que vous faites pour nous. Inch’Allah on fera quelque chose de beau à la Coupe du monde et montrera une belle image du Maroc au monde entier. Merci beaucoup votre Majesté."

En 2018, le Maroc avait été éliminé dès la phase de poule en terminant dernier avec un point. Cette qualification est un soulagement pour Vahid Halilhodzic, critiqué par plusieurs supporters pour ne pas retenu Hakim Ziyech. Il avait justifié ce choix en février dernier après l’élimination du Maroc en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations face à l’Egypte. "Je ne peux pas convoquer un joueur qui peut exploser le groupe, même s'il s'appelle Lionel Messi, avait-il lancé. Aimé Jacquet, Didier Deschamps sont devenus champions du monde en écartant les meilleurs joueurs. Je ne suis pas le premier à faire cela.

Halilhodzic est devenu le premier sectionneur de l’histoire à qualifier quatre équipes différentes pour une Coupe du monde après la Côte d’Ivoire en 2010, l’Algérie en 2014, le Japon en 2018 (il avait été démis de ses fonctions avant le Mondial) et désormais le Maroc.