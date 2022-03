Equipe de France: où se situe Mbappé par rapport aux meilleurs buteurs des Bleus

Kylian Mbappé a signé un doublé lors du festival de l’équipe de France face à l’Afrique du Sud (5-0), ce mardi en amical à Lille. A 23 ans, l’attaquant du PSG se trouve en avance sur les temps de passage de tous meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus.

Auteur d’un doublé lors du carton de l’équipe de France face à l’Afrique du Sud (5-0), mardi à Lille, Kylian Mbappé a inscrit ses 25e et 26e buts sous le maillot tricolore. Une performance exceptionnelle pour l’attaquant du PSG. A seulement 23 ans, le phénomène du football mondial est déjà bien en avance sur les meilleurs réalisateurs de la sélection, même s’il n’occupe actuellement que le 11e rang du classement français à égalité avec Sylvain Wiltord. De quoi faire de lui un prétendant sérieux pour le record détenu par Thierry Henry et actuellement chassé par Olivier Giroud.

Interrogé à ce sujet après la rencontre face aux Bafana Bafana, Kylian Mbappé n’a pas caché ses ambitions pour l’avenir: "Bien sûr (le record est un objectif). Bien sûr que j'ai toujours voulu être le premier partout, en équipe de France comme en club, a lancé le champion du monde 2018 au micro de TF1. Il y a encore un long chemin car, ce qu'a fait 'Titi', personne ne l'a fait. Je pense que je peux y arriver bien plus vite qu'on ne le croit."

>> France-Afrique du Sud (5-0)

Zidane déjà loin dans le rétro?

Actuellement septième meilleur buteur de l’équipe de France, avec 31 pions en 108 sélections, Zinedine Zidane ne devrait pas longtemps résister face à la fusée Mbappé. La nouvelle star du football tricolore semble bien en avance sur la légende bleue. Entre ses débuts à Cannes lors de la saison 1988-1989 et son 23e anniversaire, le 23 juin 1995, l’ex-numéro 10 des Bleus s’est montré beaucoup moins prolifique que son compatriote. Après un retentissant doublé pour sa première cape, en août 1994 contre la Tchéquie (2-2), "Zizou" a ensuite dû patienter jusqu’en septembre 1995 pour marquer son troisième but international lors de sa sixième sélection et de la plus large victoire de l’histoire des Bleus face à l’Azerbaïdjan (10-0).

Au niveau des statistiques, Kylian Mbappé est donc clairement en avance sur les temps de passage du champion du monde 1998 avec déjà 54 sélections et 26 buts au même âge. Mais pour la défense de Zinedine Zidane, sa prise de pouvoir en équipe de France est plus tardive et coïncide avec la période faste des Bleus, au début des années 2000, après son fabuleux doublé Mondial-Euro.

Mbappé trop fort pour le duo Griezmann-Benzema

Forfait pendant le rassemblement des Bleus, Karim Benzema a pu assister à la superbe prestation de Kylian Mbappé contre l’Afrique du Sud devant sa télé. Cinquième meilleur buteur de l’histoire de la sélection (36 réalisations en 94 apparitions) et toujours en activité, "KB9" peut encore espérer améliorer son bilan.

Mais cela ne devrait que retarder la prise de pouvoir de son jeune partenaire au niveau des statistiques. Au même âge que Kylian Mbappé, Karim Benzema venait tout juste de signer au Real Madrid et avait "seulement" inscrit 11 buts en 32 capes sous le maillot flanqué du coq.

Karim Benzema et Kylian Mbappé lors de France-Kazakhstan en novembre 2021 © Icon Sport

Double passeur décisif face aux Bafana Bafana, Antoine Griezmann a offert un but à Kylian Mbappé mardi soir à Lille. Sans le savoir, l’actuel troisième meilleur réalisateur des Bleus a peut-être contribué à sa propre chute future. A tout juste 31 ans, il les a fêtés le 21 mars dernier, "Grizou" possède un bilan de 42 buts en 104 sélections mais son coéquipier de l’équipe de France est largement en avance au niveau du timing.

Au même âge que l’attaquant du PSG, donc en mars 2014, Antoine Griezmann découvrait seulement le groupe français avec un premier match face aux Pays-Bas et n’avait pas encore marqué. Après avoir ouvert son compteur en juin 2014, pour sa troisième apparition, le joueur de l’Atlético de Madrid s’est bien rattrapé depuis. Au point de devenir indispensable dans le groupe de Didier Deschamps.

Platini adoube déjà Mbappé

Triple lauréat du Ballon d’or et vainqueur de l’Euro en 1984, Michel Platini n’a jamais réussi à atteindre la finale de la Coupe du monde. Mais l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France a disputé à deux reprises les demi-finales mondiales en 1982 et 1986. Arrivé chez les Bleus lors d’un creux générationnel, le numéro 10 a permis à la France de réintégrer le gratin du football mondial. Quatrième meilleur buteur de la sélection avec 41 pions en 72 apparitions, l’ex-président de l’UEFA a toutefois dû attendre quelques années avant de martyriser les défenses au niveau international.

Lancé en sélection dès mars 1976 avec un but contre la Tchéquie pour sa première, "Platoche" a finalement marqué dix buts avant son 23e anniversaire. Assez loin, donc, des 26 réalisations de Kylian Mbappé mais Michel Platini ne semble pas lui en tenir rigueur. Bien au contraire.

Lors d’un entretien exceptionnel sur RMC, l’ancien capitaine de l’équipe de France s’est montré dithyrambique pour le prodige du PSG et des Bleus: "On a vécu 15 années extraordinaires avec deux joueurs exceptionnels qui ont tout gagné, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Kylian Mbappé est en pole position pour le futur, a lancé Michel Platini dans l’émission Rothen s’enflamme. L'avenir est devant lui, il peut tout gagner. Il est le joueur qui devrait être la future grande star des années à venir."

Et Michel Platini d’enchaîner: "On ne vit pas sur les titres quand on a 60 ans, on vit sur le charisme qu'on a donné aux supporters et aux spectateurs. Je ne connais pas Kylian, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Mais je lis certaines choses. C'est vrai qu'il veut tout gagner. C'est bien qu'il veuille tout gagner. Moi aussi je voulais tout gagner mais je ne le disais pas (rires). C'est le meilleur joueur français actuellement. Il a tout pour être le meilleur, pour être Ballon d'or plusieurs fois."

Giroud a éclos (trop) tard

Lancé à la poursuite du record de Thierry Henry, Olivier Giroud a répondu présent pendant le mois de mars. Absent depuis la fin de l’Euro et le retour en grâce de Karim Benzema chez les Bleus, "Gigi" a marqué contre lors des succès contre la Côte d’Ivoire (2-1) et l’Afrique du Sud (5-0). Avec 48 réalisations sous le maillot tricolore, le vétéran de 35 ans semble capable d’égaler voire dépasser Thierry Henry et ses 51 buts en sélection.

Pourtant, même s’il s’empare un jour du record de l’ancien Monégasque, le joueur de l’AC Milan risque bien de voir Kylian Mbappé l’effacer des livres d’histoire. Révélé chez les pros sur le tard, Olivier Giroud n’a pas disputé le moindre match avec les Bleus avant ses 25 ans. Par conséquence, l’ancien joueur de Montpellier, Arsenal ou Chelsea a dû attendre d’approcher ses 26 printemps pour débloquer son compteur en équipe de France en février 2012. En restant sur le même rythme, Kylian Mbappé parait bien parti pour éclipser son aîné du groupe France.

Le double record d’Henry en danger

Originaire de la région parisienne mais formé et révélé à Monaco, Kylian Mbappé a immédiatement fait penser à Thierry Henry. A l’image de l’actuel meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (51 buts en 123 sélections), la star du PSG a remporté la Coupe du monde quelques mois après ses débuts sous le maillot tricolore. Lancé en 1997 dans l’équipe d’Aimé Jacquet, "Titi" Henry a été sacré en 1998 en marquant trois buts pendant le Mondial hexagonal. Le tout à seulement 21 ans.

En 2018, lors du deuxième sacre des Bleus pendant la Coupe du monde en Russie, Kylian Mbappé a fait encore mieux avec quatre pions, dont un en finale. Surtout, le Bondynois l’a fait avant même de célébrer son vingtième anniversaire. En vue du record de buts toujours détenu par Thierry Henry, Kylian Mbappé explose tous les chronos intermédiaires.

Si Thierry Henry n’avait marqué "que" huit buts et délivré une seule passe décisive en une vingtaine de sélection au même âge, Kylian Mbappé impressionne. A 23 ans, 3 mois et 9 jours, le nouvel homme fort de l’équipe de France comptabilise déjà 26 buts et 21 offrandes avec les Bleus.

Au-delà du record de buts en sélection de Thierry Henry, l’attaquant du PSG peut donc également viser la marque du plus grand nombre de passes décisives, aussi détenue par "Titi" avec 27 caviars. Avant de devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, le buteur de 23 ans possède de belles chances de s’emparer du record de passes décisives de son illustre prédécesseur si l’on se fie à ses temps de passage. Mais plus que jamais, qu’on ne parle d’âge à Kylian Mbappé.