Coupe du monde 2022: l’Egypte a déposé une plainte après son élimination contre le Sénégal

L’Egypte a déposé une plainte officielle après l’élimination de la sélection face au Sénégal (1-0, 3 tab 1) en barrages de la Coupe du monde 2022. La Fédération dénonce des violences et des chants racistes dans les tribunes.

L’Egypte crie au scandale au lendemain de son élimination lors des barrages pour la Coupe du monde, mardi face au Sénégal (1-0, 3 tab 1). La rencontre s’est jouée dans un climat incandescent et les Pharaons dénoncent de nombreux débordements. La Fédération égyptienne (EFA) a annoncé avoir déposé une plainte officielle sur Instagram, dans un message relayé par son compte Twitter officiel et certifié.

"L'Egypte porte plainte contre le Sénégal à cause de l'attaque de la délégation et des banderoles racistes, indique le texte. La Fédération égyptienne de football a déposé une plainte officielle contre son homologue sénégalais auprès de l'observateur de match et responsable de la sécurité, la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération internationale de football (FIFA), avant le début du match des deux équipes, qui intervient en le match retour du tour de qualification de la Coupe du monde. L'équipe égyptienne a fait l'objet de racisme après l'apparition de banderoles offensantes dans les tribunes du stade à l'intention des joueurs, en particulier Mohamed Salah, le chef d'équipe, documenté par des photos et des vidéos jointes à la plainte."

Lasers, projectiles et banderoles

La Fédération dénonce des jets de projectiles sur le car à son arrivée au stade Abdoulaye-Wade à Dakar et a publié des photos de dégradation et des banderoles insultantes. La rencontre a été marquée par l’utilisation massive de lasers pointés sur le visage des joueurs égyptiens lors de la séance de tirs au but. Ils ont particulièrement visé Mohamed Salah au moment de sa tentative, complètement ratée. Le gardien Mohamed El-Shenawy a aussi été ciblé.

Vainqueurs au match aller (1-0), les Egyptiens ont dilapidé leur courte avance après quatre minutes de jeu au retour sans jamais parvenir à reprendre l’avantage. Comme lors de la finale de la CAN, ils ont échoué aux tirs au but face aux Lions de la Téranga.