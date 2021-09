Djibouti: trois joueurs ont fui la sélection par peur de représailles après la déroute en Algérie

En ouverture des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, Djibouti s'était lourdement incliné, 8-0, face à l’Algérie, championne d’Afrique en titre. Après cette défaite, trois joueurs avaient fui la sélection afin d’éviter des représailles dans leur pays.

Une scène totalement improbable s'était produite au sein de la sélection de Djibouti. Abubaker Elmi, Bilal Hassan et Nasradin Aptidon avaient fui la sélection après la défaite, 8-0, face à l’Algérie lors de l’ouverture des qualifications pour la prochaine Coupe du monde 2022 au Qatar.



Après la défaite contre les champions d’Afrique en titre, la sélection de Djibouti avait réalisé une escale à l’aéroport d’Orly avant de rejoindre le Maroc pour y affronter le Niger lors de la deuxième journée de ces qualifications. Les trois joueurs en avaient alors profité de ce moment pour s’enfuir, comme l’explique So Foot.



Au final, la sélection entraînée par le Français Julien Mette s'était inclinée, 4-2, contre le Niger. Elle pointe à la dernière place du groupe A.

Peur des représailles dans leur pays

Les joueurs en question ont obtenu un visa longue durée de la part des autorités françaises. La crainte de représailles au pays à leur retour de sélection avait motivé leur décision.

"Je n’ai pas voulu remonter dans l’avion car j’avais peur des représailles en rentrant au pays à la suite du lourd revers subi en Algérie, explique à So Foot le milieu de terrain Abubaker Elmi, adjudant dans la Garde républicaine et joueur de l’équipe éponyme, qui évolue en Division 1 locale. Il est déjà arrivé qu’à cause d’une défaite avec la sélection ou avec mon club, je subisse, comme d’autres joueurs de la Garde républicaine FC, des insultes, mais aussi des mauvais traitements: des coups, des périodes d’enfermement avec le minimum de nourriture, des marches nocturnes avec de lourds équipements sur le dos, juste après une défaite."

Abubaker Elmi, Bilal Hassan et Nasradin Aptidon tentent désormais d'obtenir le statut de réfugié politique en France et de rejouer au football. Mais également de rapatrier leur famille restée au pays.