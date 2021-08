Incendies en Algérie: Riyad Mahrez apporte son soutien sur les réseaux

Alors que le nord de l'Algérie est en proie à de très sévères incendies, qui ont fait déjà plus de 40 morts depuis lundi soir, l'ailier de Manchester City Riyad Mahrez a tenu à apporter son soutien à son pays et ses compatriotes sur les réseaux sociaux.

Depuis lundi, un épisode de canicule frappe fortement le nord de l'Algérie et une cinquantaine de feux embrasent notamment la Kabylie. Attisées par le vent, les flammes sont difficiles à contrôler pour les secouristes présents sur place. Selon un nouveau bilan annoncé par le premier ministre, Aïmène Benabderahmane, les incendies auraient d'ores et déjà coûté la vie à une quarantaine de personnes, tandis que le président Abdelmadjid Tebboune a évoqué sur Twitter la disparition de 25 militaires qui tentaient de lutter contre les flammes.

Mahrez adresse son soutien à la Kabylie

Alors que des images impressionnantes de ces feux circulent sur les réseaux sociaux, ravageant la région, Riyad Mahrez y est allé de son soutien. Depuis plusieurs heures, l'ailier de Manchester City multiplie les messages sur Twitter et Instagram, appelant notamment à "prier pour l'Algérie" et en particulier la Kabylie et Tizi Ouzou.

Le capitaine des Fennecs - qui va devoir composer avec la concurrence du nouvel arrivant Jack Grealish chez les Cityzens - garde toujours un oeil attentif sur ce qu'il se passe dans son pays. Dans un documentaire exclusif RMC Sport en mai dernier, intitulé "Mahrez, il était une foi", celui-ci revenait sur son immense émotion en 2019 après la victoire de l'Algérie lors de la Coupe d'Afrique des Nations et la foule invraisemblable qui s'était massée tout autour du bus lors de la parade.