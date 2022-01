Equateur-Brésil: des cartons rouges, des penalties annulés... match fou à Quito

Déjà qualifié pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, le Brésil a été tenu en échec par l’Equateur jeudi à Quito (1-1), à l’occasion de la 15e journée de la phase qualificative de la zone Amérique du Sud. Un match marqué par plusieurs polémiques.

Match fou à Quito. Sans Neymar, resté à Paris, et sans Bruno Guimaraes, sur le point de quitter l’OL pour Newcastle et resté sur le banc toute la partie, le Brésil a été accroché par l’Equateur (1-1) jeudi dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Les hommes de Tite, déjà assurés d’être du voyage au Qatar en fin d’année, conservent leur invincibilité dans ces éliminatoires.

Ce point obtenu est aussi une bonne opération pour l’Equateur, qui reste à la troisième place dans cette zone Amérique du Sud, derrière la Seleçao et l’Argentine, mais devant la Colombie, le Pérou ou encore l’Uruguay. Il aura fallu pour cela batailler à Quito au cours d’une rencontre assez folle, marquée par plusieurs polémiques liées à l’arbitrage. Avec une exclusion de chaque côté : le portier équatorien Alexander Dominguez a d’abord été renvoyé aux vestiaires pour une sortie totalement ratée devant Matheus Cunha (16e). Lancé à pleine vitesse, il a heurté l’attaquant de l’Atlético en enfonçant ses crampons sur sa gorge. Un geste extrêmement dangereux.

Le Brésil s'en sort bien

Côté brésilien, c’est Emerson Royal qui a été exclu dans la foulée après deux cartons jaunes (21e). Les visiteurs auraient même pu se retrouver à neuf. L’arbitre a ainsi adressé un carton rouge à Alisson, coupable d’une sortie hasardeuse face à Enner Valencia, avant de se raviser (26e). Casemiro avait auparavant ouvert le score en renard des surfaces (6e). A dix contre dix, l’Equateur a pensé obtenir un penalty à l’heure de jeu après un contact litigieux dans la surface, mais là encore le VAR est intervenu et le corps arbitral a décidé de ne rien siffler (59e). Pas de quoi entamer le moral des Equatoriens, qui ont fini par égaliser grâce à Félix Torres (75e), avant d’obtenir un penalty pour une nouvelle sortie manquée d’Alisson au bout du suspense.

Sauf que l’arbitre colombien a une nouvelle fois annulé le penalty après de longues minutes de réflexion (90e+7). Le Brésil aura donc été sauvé deux fois par le VAR, et même trois fois puisqu'un but a également été refusé à la Tri (49e). Une partie disputée sns Marquinhos et Gerson, qui ne sont pas entrés en jeu.