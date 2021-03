Equipe de France: l’Ukraine encore diminuée face aux Bleus

Encore touchée par le Covid, la sélection ukrainienne ne devrait pas être capable d’aligner son équipe-type pour le match face à la France ce mercredi lors des éliminatoires du Mondial 2022.

La situation n’atteint pas celle d’octobre dernier, lorsque l'équipe d’Ukraine décimée par le coronavirus a été écrasée par les Bleus (7-1), mais la sélection entraînée par Andriy Shevchenko doit à nouveau faire face aux conséquences de la crise sanitaire avant d’affronter l’équipe de France mercredi lors des éliminatoires pour le Mondial 2022.

Obligé de convoquer un groupe élargi de 33 joueurs début mars, afin de parer à toute éventualité, le sélectionneur ukrainien devra se passer de Korniyenko et Kharatin, positifs et restés à la maison. Si le reste du groupe arrivé ce lundi soir de Kiev a été testé négatif, les trois stars évoluant à l’étranger (Malinovsky, Kovalenko et Yarmolenko) attendent encore les résultats de leurs tests PCR. Leur éventuelle absence en cas de contamination serait un coup dur pour l’Ukraine qui observera une bulle stricte jusqu’au match contre la France.

>> Le sport face au coronavirus, les infos en direct

Trois autres blessés

Aux deux forfaits pour cause de Covid, s’ajoutent les blessures de trois autres cadres de l’équipe. Outre le milieu du Chakhtar Donetsk, Taras Stepanenko (59 sélections), le duo du Dynamo Kiev Tsygankov-Besedin manquera également à l’appel face aux Bleus.

Après la première rencontre des qualifications pour la Coupe du monde 2022 face à la France, l’Ukraine recevra la Finlande et le Kazakhstan les 28 et 31 mars. Sur la pelouse du Stade de France, les protégés de Shevchenko tenteront de surprendre les Bleus. Surtout, ils chercheront à éviter une déroute semblable à leur dernier voyage en France.