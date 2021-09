Haaland après 12 buts en 15 matchs avec la Norvège: "Je ne marque pas assez"

Auteur d'un triplé contre Gibraltar avec la Norvège, Erling Haaland a déclaré ne pas être satisfait de son total de buts avec la sélection. Le joueur de Dortmund a pourtant trouvé le chemin des filets à 12 reprises en 15 matchs.

Il est insatiable. Avec l'équipe nationale de Norvège, mardi soir dans le cadre des éliminatoires européens de la Coupe du monde 2022, Erling Haaland s'est distingué en marquant un triplé (27e, 39e, 90e+1) lors de l'écrasante victoire 5-1 face à la modeste formation de Gibraltar. Son bilan statistique avec la sélection est désormais de 12 buts en 15 matchs. Pour autant, le jeune prodige n'en est pas tout à fait satisfait.

"Je ne marque pas assez de buts. (...) Je pense que j'aurais dû marquer plus de buts que de matchs ", a-t-il ainsi déclaré à la télévision norvégienne, après le match face à Gibraltar. Une remarque qu'il a peut-être faite en pensant à un énorme raté de sa part face à Gibraltar (il a manqué un but tout fait devant une cage vide). "Mais je me rapproche d'un but par match en moyenne", a-t-il tout de même ajouté, faisant ainsi preuve d'un soupçon d'indulgence vis-à-vis de lui-même.

À quand le record?

Erling Haaland est le cinquième joueur norvégien le plus rapide à atteindre le seuil des dix buts en sélection. Mais tous ceux qui le devancent au classement évoluaient avant 1950. Le dernier en date est Odd Wang Sørensen, buteur à dix reprises en neuf rencontres (1948).

En Norvège, les observateurs se demandent quand Erling Haaland va doubler Jørgen Juve pour le record du nombre de buts marqués avec la sélection (33 buts). "Vous pouvez sans doute imaginer sur quoi je travaille", a souri le prodige du Borussia Dortmund. Pour le sélectionneur Ståle Solbakken, "cela lui prendra probablement trois ou quatre ans".