Hongrie-Angleterre: la réponse géniale de Rice et Grealish aux cris racistes du public hongrois

L'Angleterre s'est largement imposée en Hongrie ce jeudi (4-0), dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Une rencontre qui s'est jouée dans une ambiance délétère, sur fond de cris racistes de la part du public hongrois. Ce qui a valu une réponse géniale de la part de Rice et Grealish.

C'est l'image de la soirée: Raheem Sterling marchant la tête haute, ayant enlevé son maillot pour dévoiler un message d'hommage à une amie décédée du Covid-19 à 26 ans seulement, après avoir ouvert le score pour l'Angleterre. L'ailier de Manchester City, passeur sur le deuxième but anglais de la victoire en Hongrie ce jeudi (4-0), répondait au climat délétère instauré par le public de la Puskas-Arena.

Raheem Sterling lors de Hongrie-Angleterre © ICON Sport

Des sifflets pour le genou à terre

Tout a commencé... avant le coup d'envoi, par des sifflets à l'encontre des Three Lions, qui ont posé le genou à terre pour protester contre le racisme. Face à un public aux tendances extrémistes - pour ne pas dire plus - les Anglais ont, tout au long du match, dû faire face à un mélange de cris de singe, de sifflets, d'insultes et de gobelets jetés sur eux.

Comme rapporté par Sky Sports, Jude Bellingham, qui évolue à Dortmund, a notamment été couvert d'injures par des ultras hongrois alors qu'il s'échauffait sur le bord du terrain.

La réponse est dans ce résultat sans appel... mais aussi dans certaines images symboles. Comme celle de Declan Rice, également buteur, se saisissant d'un gobelet pour en boire le reste du contenu en narguant les supporters hongrois en colère. Un geste imité par Jack Grealish quelques minutes plus tard. "Victoire brillante dans une atmosphère inacceptable", résumera le nouveau joueur de City sur Twitter après le coup de sifflet final. Tout est dit.