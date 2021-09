Coupe du monde 2022 (qualifs): racisme et jets de gobelets pour l'Angleterre avec une réponse forte

Une Italie freinée mais record, l’Espagne renversée, l’Allemagne, la Belgique et l’Angleterre en balade… Voici ce qu’il faut retenir des rencontres de qualifications au Mondial 2022 disputées jeudi soir.

Au lendemain de la prestation décevante de l’équipe de France contre la Bosnie-Herzégovine (1-1), en éliminatoires au Mondial 2022, d’autres grandes nations du foot faisaient leur rentrée, avec des fortunes diverses. Petit tour d’Europe.

Le but de la soirée: Chiesa la folie

Il avait déjà ébloui de son talent l’Italie et l’Europe du foot, à l’Euro. Revenu en sélection quelques semaines après, Federico Chiesa a gardé le rythme et offert à la Squadra Azzurra championne d'Europe le but de cette soirée: parti de l’aile droite, le gaucher à éliminer de vivacité, s’est appuyé sur Ciro Immobile avant de déclencher un tir imparable pour le gardien bulgare (16e). L’ailier de la Juventus Turin, 23 ans, n’a pourtant pas suffit pour les Italiens, tenus en échec par la Bulgarie (1-1).

Atanas Iliev a égalisé et privé Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma d’une quatrième victoire en autant de rencontres dans le groupe C, dont ils restent leaders. Avec ce 35e match de suite sans défaite, l’Italie en profite tout de même pour égaler le record d’invincibilité d’une sélection, appartenant jusque-là à l’Espagne (2006-2009).

Les cartons: la Belgique bis et l’Angleterre en représentation dans une ambiance délétère

Leandro Trossard, Hans Vanaken, Alexis Saelemaekers voire Dedryck Boyata… Face à la modeste Estonie, Roberto Martinez avait pris le pari (pas trop risqué) de coucher un onze remanié, mais suffisant pour s’imposer largement (2-5) et garder la tête du groupe E. Toujours aussi clinique en sélection, le nouvel attaquant de Chelsea Romelu Lukaku s’est fendu d’un doublé (29e, 52e).

Le match Hongrie-Angleterre dans une ambiance délétère © ICON Sport

Opposée à la Hongrie, l’Angleterre a attendu la seconde période pour passer la cinquième et marquer ses quatre buts. Raheem Sterling (55e), Harry Kane (63e), Harry Maguire (69e) et Declan Rice (87er). Disputée dans une ambiance délétère à la Puskas Arena – les Three Lions ont été hués avant le coup d'envoi du match au moment de poser le genou à terre, et ont reçu des gobelets perdus tout comme des insultes racistes et cris de singe... –, cette rencontre permet aux Anglais, avec une quatrième victoire d’affilée, de dominer le groupe I devant la Pologne. Avec l'image du soir: Declan Rice et Jack Grealish qui récupèrent les gobelets jetés pour faire semblant de boire. Une réponse sur le terrain et dans le symbole.

Le paradoxe: Carlos solaire, l’Espagne à terre

Une première dont il se souviendra, sur le plan personnel en tout cas. Titularisé par Luis Enrique pour sa première en sélection, Carlos Soler n’a eu besoin que de quatre minutes pour ouvrir son compter but avec l’Espagne. Le milieu de Valence, positionné relayeur droit, a marqué en renard sur un centre parfait de Jordi Alba (4e). La Roja d’Aymeric Laporte a toutefois dû s’incliner face à une Suède redoutable (2-1), qui a livré la prestation qu’il fallait pour s’offrir les Espagnols dans les hautes sphères du groupe B. La Suède récupère la tête, deux points devant son adversaire du soir et un match en plus à jouer.

La première: un atelier attaque-défense pour le baptême de Flick

Le score, plutôt étriquée finalement, ne reflète en rien la physinomie de cette rencontre cruellement déséquilibrée. 82% de possession de balle, 787 passes réussies (contre 119), 29 tirs tentés (contre 2), 15 corners joués (contre aucun)… Contre le Liechtenstein, l’Allemagne d’un Thilo Kehrer titualire en défense centrale n’a pas fait de détail et archi-dominé son sujet.

Seuls Timo Werner (41e) et Leroy Sané (77e) sont toutefois parvenus à trouver la faille lors de cette atelier d’attaque-défense. 0-2 au final, ce n’est pas cher payé, mais ce résultat permet tout de même à la Mannschaft de fêter la première d’Hans-Dieter Flick en tant que sélectionneur par un succès. L’Allemagne est deuxième du groupe J, un point derrière l’invincible Arménie.