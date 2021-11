PSG: Navas rejoint finalement la sélection Costa Rica

Annoncé forfait pour la trêve internationale, Keylor Navas, gardien du PSG, va finalement rejoindre sa sélection du Costa Rica, a annoncé la Fédération ce jeudi.

Keylor Navas va finalement rejoindre le Costa Rica. Le gardien du PSG a été appelé par sa Fédération pour disputer le match qualificatif à la Coupe du monde contre le Honduras, mardi. Il avait pourtant été annoncé forfait pour la trêve internationale en raison d’une blessure au coude droit. Rétabli, il s’est rendu disponible pour sa sélection.

"Navas a subi une blessure au coude droit avec son club, le Paris Saint Germain, ce qui va le priver du match contre le Canada vendredi, indique le communiqué de la Fédération. Cependant, compte tenu de l'amélioration qu'il a connue après le processus de rééducation, le joueur a pris l'initiative d'appeler le staff et de se rendre disponible. La Fédération costaricienne de football et l'équipe française ont convenu de son voyage pour poursuivre la récupération sur le sol costaricain."

Attendu ce jeudi dans la soirée

Le gardien va participer à une dernière session d’entraînement ce jeudi avant de prendre la direction de son pays, où son arrivée est prévue à 18h30 heure locale (1h30, heure française). "Navas rejoindra le Tricolore (surnom du Costa Rica, ndlr) dès samedi, après le retour de l'équipe du Canada, dans le but de se rendre disponible pour le duel contre le Honduras", poursuit le communiqué.



Navas a passé le début de la semaine au centre d’entraînement du PSG où il a poursuivi sa convalescence, qui s’est bien déroulée. Cela fait un international de plus en sélection pour le club parisien. Presnel Kimpembe, blessé, en a été exempté à l’inverse de Lionel Messi et Leandro Paredes, retenus avec l’Argentine. L’Allemand Julian Draxler s’est lui blessé à l’entraînement.