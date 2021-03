Suède: la passe décisive acrobatique de Zlatan contre le Kosovo

Comme face à la Géorgie (1-0), Zlatan Ibrahimovic a distillé une passe décisive ce dimanche lors de la rencontre entre le Kosovo et la Suède, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Zlatan Ibrahimovic-Viktor Claesson, voilà le nouveau duo gagnant de la Suède. Comme il y a trois jours face à la Géorgie (1-0), dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022, l’ancien Parisien s’est mué en passeur décisif pour son compère d’attaque, ce dimanche, contre le Kosovo. Sur une frappe contrée dans la surface, Ibrahimovic a fait parler son instinct et sa souplesse pour toucher le ballon du talon dans les airs et devancer le portier adverse, sorti à sa rencontre.

Zlatan marque les esprits à l'approche de l'Euro

Sa passe a trouvé en retrait Claesson, qui a pu finir le travail du pied gauche, en force, pour l’ouverture du score à la 12e minute de jeu. De retour en sélection après presque cinq années de retraite internationale, Zlatan confirme qu’il peut toujours rendre de précieux services du haut de ses 39 ans.

"La sensation était incroyable. J'étais très heureux, j'étais très fier, j'avais d'excellentes sensations lorsque j'étais sur le terrain, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même à chaque fois pour aider les coéquipiers, pour m'aider moi-même et pour être performant", avait-il confié après la victoire contre la Géorgie. A moins de trois mois de l’Euro et à un an du Mondial 2022, l’attaquant de l’AC Milan n’en finit plus d’impressionner.