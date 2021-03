Suisse-Lituanie: l’un des buts était trop grand de 10 cm

Le coup d’envoi du match entre la Suisse et la Lituanie (1-0) dimanche a été retardé en raison du remplacement d’un but… trop haut de dix centimètres.

Le cliché sur la légendaire ponctualité suisse a un peu volé en éclat dimanche soir. Le coup d’envoi du match entre la Nati et la Lituanie (1-0), comptant pour les qualifications de la Coupe du monde 2022, a en effet été retardé pour une raison peu fréquente. L’arbitre finlandais Mattias Gestranius a en effet exigé une dernière vérification des buts avant d’engager la rencontre. Et surprise: l’un d’eux n’affichait pas la hauteur réglementaire de 2,44m. Il était plus grand de dix centimètres, explique le quotidien Le Matin.

Une observation qui a entraîné le retrait du but trop haut et son remplacement par un autre aux normes. L’opération a évidemment nécessité plusieurs minutes et indéniablement provoqué le retard du début de la rencontre. Les techniciens ont trouvé le produit de remplacement assez rapidement. Celui-ci affichait une légère modification par rapport à celui lui faisant face: il était équipé d'un filet vert et blanc, aux couleurs de l’habituel club hôte du stade, le FC Saint-Gall.

Cette mésaventure n’a pas grippé les hommes de Vladimir Petković. Ceux-ci ont ouvert le score dès la deuxième minute de jeu grâce à un but de Xherdan Shaqiri. L’attaquant de Liverpool a inscrit le seul but de la rencontre. Vainqueurs en Bulgarie (1-3) lors de leur premier match (1-3), jeudi, les Suisses ont confirmé leur bon départ avec cette deuxième victoire qui leur permet de compter six points, comme l’Italie, première grâce à une meilleure différence de buts.

"Je ne veux voir que le positif, a déclaré Vladimir Petkovic à l’issue de la rencontre. Il fallait prendre six points contre la Bulgarie et la Lituanie. Nous y sommes parvenus. Je m'en réjouis. Bien sûr, nous aurions dû nous imposer sur un autre score que ce 1-0 devant la Lituanie. Je regarde les statistiques et je vois que nous avons armé 22 tirs dont 9 cadrés. Il y avait donc largement la place pour marquer d'autres buts."