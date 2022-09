Sénégal: la Coupe du monde s'éloigne pour Keita Baldé, suspendu pour violation aux règles antidopage

L’attaquant sénégalais Keita Baldé est suspendu par le Tribunal national antidopage jusqu’au 5 décembre prochain en raison de "violation d’un contrôle antidopage" annonce son nouveau club du Spartak Moscou. Ce qui l’éloigne de la Coupe du monde au Qatar.

Gros coup dur pour Keita Baldé. L’ancien Monégasque, récemment recruté par le Spartak Moscou à Cagliari, ne devrait pas pouvoir refouler les terrains de sitôt. Comme l’informe le club russe via un communiqué, le joueur est suspendu jusqu’au 5 décembre prochain pour "violation d’un contrôle antidopage" effectué la saison dernière en Italie. La sanction pourrait le priver du Mondial 2022 (20 novembre-18 décembre) avec le Sénégal, alors qu'il n'a pu disputer qu'une rencontre avec sa nouvelle équipe.

De retour pour un éventuel quart de finale de Coupe du monde

Le Spartak Moscou indique que le test n’avait toutefois révélé la présence d'aucune substance prohibée, mais l’infraction relevée par le Tribunal national antidopage italien s’applique bien, et ce à toutes les compétitions. Le joueur pourra reprendre l’entraînement seulement 22 jours avant la fin de sa suspension. À noter que Baldé peut faire appel.

La date du 5 décembre, terme de sa sanction, tombe entre les huitièmes et les quarts de finale de la Coupe du monde. Ce qui lui laisserait peu de temps de préparation mais donc surtout de maigres chances de participer à son deuxième Mondial. Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais, l’avait appelé ce vendredi pour sa dernière liste avant l’échéance qatarie et les rencontres amicales contre la Bolivie et l’Iran. Les Lions de la Teranga sont placés dans le groupe A aux côtés du pays organisateur, de l’Équateur et des Pays-Bas.