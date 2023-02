The Best: sacré à Paris, Emiliano Martinez assure qu'il "adore les Français"

Emiliano Martinez a joué la carte de l'apaisement ce lundi en marge de la soirée The Best organisée par la Fifa à Paris. Le gardien argentin, cible des supporters tricolores pour ses célébrations anti-Mbappé après la Coupe du monde 2022, a exprimé son amour de la France et des Français.

Bourreau des Bleus lors de la finale de la Coupe du monde 2022, Emiliano Martinez a sauvé l'Argentine sur la dernière occasion de Randal Kolo Muani au bout de la prolongation avant d'écoeurer les tireurs français pendant la séance de tirs au but. Devenu l'ennemi public numéro un en France après ses célébrations trop ostentatoires et même vulgaires à l'encontre de Kylian Mbappé, le gardien de 30 ans s'est montré beaucoup plus mesuré ce lundi en marge de la cérémonie The Best de la Fifa. De passage à Paris où était organisé la soirée, 'Dibu' Martinez a salué la France et les Français.

"Sérieusement, c’était juste un match de football. Honnêtement j’aime la France, a lancé l'Argentin au micro de TMC. Je suis venu ici plein de fois en vacances. J’adore les Français."

>> La cérémonie The Best

Martinez a partagé une chambre avec des coéquipiers français à Villa

Elu meilleur gardien de l'année 2022 mais absent du onze mondial, les internautes lui préférant Thibaut Courtois, Emiliano Martinez a rappelé qu'il avait régulièrement cotôyé des joueurs ou techniciens français durant sa carrière. Notamment lors de son passage à Arsenal ou actuellement à Aston Villa.



"J’ai partagé une chambre avec deux joueurs français d’Aston Villa. Et comme je l’ai déjà dit, Arsenal a eu plein de joueurs géniaux, a encore poursuivi le portier sud-américain ce lundi. Arsène Wenger, c'est une légende et il travaille désormais pour la Fifa. C’était bien de le revoir ce lundi."

Et le coéquipier des Français Lucas Digne et Boubacar Kamara chez les Villans de conclure: "[Que dire aux Français?] Franchement, ils ont fait l’impossible pour essayer de gagner la Coupe du monde, ils ont gagné la Ligue des nations la dernière fois (en 2021, ndlr). Ils ont atteint la finale et un grand futur les attend."