The Best: Messi élu meilleur joueur FIFA de l’année 2022, devant Mbappé et Benzema

Lionel Messi a été désigné meilleur joueur de l’année 2022, ce lundi à Paris, lors de la cérémonie des trophées The Best organisée par la Fifa. L’attaquant argentin, sacré champion du monde au Qatar, a été couronné devant deux Français: Kylian Mbappé, son partenaire du PSG, et Karim Benzema, le taulier du Real Madrid.

Un trophée de plus dans une armoire déjà pleine à craquer. Lionel Messi a été élu meilleur joueur de l’année 2022, ce lundi à Paris, lors de la cérémonie The Best organisée par la Fifa. L’attaquant du PSG, déjà lauréat en 2019, succède à Robert Lewandowski. Le taulier de l’équipe d’Argentine a notamment été récompensé pour son triomphe au Mondial 2022, en fin d’année dernière au Qatar. Un tournoi dont il a fini meilleur joueur, en inscrivant sept buts (dont un doublé en finale face à la France) et délivrant trois passes décisives. L’occasion de devenir le joueur à avoir disputé le plus de matchs en Coupe du monde (26), devant l’Allemand Lothar Matthäus.

Lionel Messi a été couronné en prenant en compte ses performances du 8 août 2021 au 18 décembre 2022. La Pulga a été préférée à deux Français: Kylian Mbappé, son partenaire au PSG (meilleur buteur du Mondial 2022), et Karim Benzema (Ballon d’or 2022). Un panel d’experts avait dans un premier temps sélectionné quatorze joueurs pour ce prix, avant qu’un jury international composé de sélectionneurs et capitaines d’équipes nationales, de journalistes et de supporters (qui ont voté sur le site de la Fifa) désigne les trois finalistes.

Comme Ronaldo et Lewandowski

Créée en 2016, la cérémonie The Best a été lancée par la Fifa en parallèle du Ballon d’or remis par France Football. Cette septième édition a permis à Leo Messi de rejoindre Cristiano Ronaldo (2016, 2017) et Robert Lewandowski (2020, 2021) en tant que double lauréat du trophée de meilleur joueur.

Ce nouveau sacre est intervenu au lendemain de son match séduisant à Marseille, ponctué d’un but et de deux passes décisives pour Kylian Mbappé, lors de la 25e journée de Ligue 1 (0-3). Depuis le début de la saison, le crack de 35 ans a inscrit 17 buts et délivré 16 passes décisives en 28 apparitions avec le club de la capitale (toutes compétitions confondues).