The Best: pourquoi Martinez, meilleur gardien, ne figure pas dans l’équipe-type

Elu meilleur gardien lors des Trophées Fifa The Best lundi, Emiliano Martinez ne figure pas dans l’équipe-type en raison d’un mode de vote différent qui a permis au Belge Thibaut Courtois de lui griller la politesse.

Un dispositif en 3-3-4 et un gardien inattendu. L’équipe-type de l’année 2022 dévoilée lundi soir par la Fifa présente une drôle d’allure et une incongruité. L’Argentin Emiliano Martinez, qui a obtenu le prix du meilleur gardien des Trophées Fifa The Best, n’y figure étrangement pas, laissant sa place au Belge Thibaut Courtois. L’explication est simple: le système de vote est différent pour ces deux cas.

Le onze-type élu par les joueurs du monde entier

Le trophée du meilleur gardien est attribué sur les votes des capitaines, sélectionneurs, d’un représentant de la presse de chaque pays et des fans sur un choix de cinq gardiens établi par un panel d'experts. Des points ont été attribués aux joueurs nommés en fonction de la place que les votants leur ont accordé dans leurs choix (5 points pour la première place, 3 points pour la deuxième, 1 point pour la troisième). Avec 26 points, Martinez a terminé en tête devant Thibaut Courtois (20) et le Marocain Yassine Bounou (14).

Malgré ce prix, Martinez est absent du onze FifPro établi sur d’autres critères. Celui-ci est élu par des footballeurs professionnels du monde entier. "Le gardien, les trois défenseurs, les trois milieux et les trois attaquants ayant reçu le plus grand nombre de voix à leur poste ont été inclus dans le FIFPRO World11 masculin", précise la Fifa.

"La 11e place a été attribuée au joueur de champ ayant obtenu le plus grand nombre de voix, quel que soit le poste, et n’étant pas encore sélectionné dans le World11, poursuit l'instance. Les votes ont été menés sur les prestations des joueurs du 8 août 2021 au 18 décembre 2022." A ce jeu, Courtois a obtenu plus de suffrages que Martinez.

Onze de l’année masculin: Courtois - Hakimi, Van Dijk, Joao Cancelo - De Bruyne, Modric, Casemiro - Messi, Mbappé, Benzema - Haaland