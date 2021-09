Trezeguet explique pourquoi il est favorable à la Coupe du monde tous les deux ans

L’ancien avant-centre de Monaco, de la Juventus et de l’équipe de France, David Trezeguet, 43 ans, est devenu consultant pour la Fifa. Invité de l’émission "Rothen s’enflamme" jeudi sur RMC, le champion du monde et d'Europe a défendu le projet très critiqué d’une Coupe du monde tous les deux ans.

C’est le sujet controversé de ce début de saison 2022-2022. La Fifa actera-t-elle prochainement la tenue de la Coupe du monde tous les deux ans ? C’est le souhait de l’instance internationale. Alors qu’une étude de faisabilité a été lancée, Arsène Wenger, directeur du Développement de la Fifa a détaillé son plan pour l’organisation d’un Mondial et d’une compétition continentale tous les deux ans, ce jeudi, c’est au tour de David Trezeguet d'apporter son soutien à ce projet.

"Il faut changer le calendrier"

A 43 ans, l’ex-buteur de l’équipe de France (71 sélections - 34 buts) est devenu consultant pour la Fifa. Trezegol a été convié dix jours au Qatar pour discuter de l'avenir du football avec Gianni Infantino, son président et Arsène Wenger : "On est tous conscients qu’il faut changer le calendrier, surtout au niveau des équipes nationales, a estimé l’ancien avant-centre de Monaco et de la Juventus, invité de Rothen s’enflamme jeudi sur RMC. On sent la fatigue. On voit beaucoup moins de matchs de haut niveau. Ce n’est que mon avis mais lors des matchs amicaux et certains matchs de qualification, on sent que le niveau n’est pas très élevé. Il faut trouver une solution."

Pour David Trezeguet, le football n’a pas su évoluer avec son temps : "J’ai un fils de 20 ans. A chaque fois il me dit la même chose : 'Le football c’est du spectacle. Ce n’est plus ton époque.'"

Un avis pas forcément partagé par Jérôme Rothen qui a demandé à son ancien partenaire chez les Bleus si, joueur, il aurait aimé disputer une grande compétition internationale tous les ans : "Si tu me poses la question après 1998 je te dis non mais après 2002 je te dis oui", a répondu en rigolant Trezegol. Rappelons qu’en 2002, l’équipe de France, championne du monde et d’Europe en titre, avait été éliminée du Mondial dès le 1er tour.