UFC: "J'aimerais bien le frapper, il m'a fait trop mal", Gane provoque Materazzi

La défaite aux tirs au but contre l’Italie, lors de la finale de la Coupe du monde 2006 continue de marquer de nombreux Français. Notamment le combattant UFC Ciryl Gane, loin de porter l’Italien Marco Materazzi dans son cœur. Lors d’un entretien avec So Foot, le champion de MMA a même confié vouloir le "frapper".

Marco Materazzi, ce nom évoque des mauvais souvenirs aux supporters de l’Equipe de France. Lors du Mondial 2006, les Bleus sont confrontés à l’Italie en finale. Dès la septième minute, Zinedine Zidane permet aux siens de prendre l’avantage sur penalty. Mais le défenseur ne tarde pas à égaliser pour la Squadra Azzura.

Le tournant du match arrive lorsque Zidane écope d’un carton rouge, pour avoir mis un coup de tête à l’ancien joueur de l’Inter Milan. Un scénario d’autant plus cruel que cela signe la fin de la carrière du milieu offensif.

En 2022, la rancœur n’est toujours pas passée. Notamment chez le combattant UFC Ciryl Gane, qui comme il le raconte à So Foot, aimerait bien régler ses comptes avec l’Italien: "Lui, j’aimerais bien le frapper. Il m’a fait trop mal au cœur. Il nous a n**** la finale ! Le moment où Zidane rentre aux vestiaires et qu’il passe à côté de la coupe, tu te dis: "Waah, comment on va faire ?" On s’est fait b****… Si Zizou avait fini le match, on gagnait, c’est sûr."

Ciryl Gane et son admiration pour le foot anglais

Malgré cette désillusion, la passion du champion de MMA pour le ballon rond ne s’est pas estompée. Notamment pour la Coupe du monde, qui reste à ses yeux une compétition à part: "J’aime bien l’effervescence populaire autour de ces grands évènements." Un engouement qui reviendra à partir du 21 novembre 2022 avec le Mondial au Qatar, où les troupes de Didier Deschamps remettront leur titre en jeu.

Hormis cela, Gane a parlé de son admiration pour le jeu pratiqué en Premier League. Considéré comme l’un des meilleurs championnats en Europe, l’Angleterre compte dans ses rangs un entraîneur ayant les faveurs du Français: "J’aime bien le foot anglais, son intensité, sa dépense énergétique. Le jeu prôné par Guardiola, c’est beau aussi, hein mais le préfère le football de contre-attaque. Je suis un homme de transitions rapides."