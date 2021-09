Venezuela-Argentine: l’auteur du tacle horrible sur Messi s’explique

Expulsé jeudi pour avoir commis une horrible semelle sur la jambe gauche de Lionel Messi lors du match entre le Venezuela et l’Argentine (1-3) comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Adrian Martinez a posté un message d’excuses sur les réseaux sociaux.

Adrian Martinez n’est pas passé loin de devenir le pire cauchemar des supporters du PSG et de l’Argentine. Il s’en est fallu de quelques centimètres, voire moins, pour que le genou ou le tibia de Lionel Messi soit sérieusement blessé. Jeudi soir, à la demi-heure du match de qualification pour la Coupe du monde 2022 entre le Venezuela et l’Albiceleste, le défenseur central de 28 ans a été l’auteur d’une très vilaine semelle sur la jambe gauche du sextuple Ballon d’Or. Une énorme frayeur et montée d'angoisse quand tous les fans ont vu leur idole allongée de longues minutes sur la pelouse. Mais plus de peur que de mal puisque la Pulga pourra finalement disputer la rencontre dans son intégralité.

"J’assume mes responsabilités"

Expulsé pour ce geste très dangereux, Adrian Martinez a précipité son équipe vers une défaite logique face aux récents vainqueurs de la Copa America (3-1). A la Une de tous les médias, le joueur qui évolue au Deportivo La Guaira a posté un message son compte Twitter.

Sans citer le nom de la star du PSG, il a néanmoins tenu à présenter ses excuses : "Les mots me manquent aujourd’hui. Ceux qui me connaissent savent que je n’ai pas l'intention de nuire à l’intégrité physique d’un autre joueur. Je veux juste m’excuser auprès du staff technique, de mes coéquipiers et de tous les fans de la Vinotinto (le surnom de la sélection vénézuélienne) qui nous soutiennent du fond du cœur. J’aime mon pays et j’assume mes responsabilités." Dixième et dernier de la zone Amsud, le Venezuela tentera de décrocher une 2e victoire lundi face au Pérou. L'Argentine, avec Messi, défiera quant à elle le Brésil de Neymar dimanche soir à Rio.