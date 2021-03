Zlatan Ibrahimovic proche d'un retour avec la sélection suédoise

De retour à son meilleur niveau avec l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic pourrait faire son retour avec la sélection de Suède pour les prochains matchs de qualifications à la Coupe du monde 2022. Le géant suédois retrouverait la sélection cinq ans après sa première retraite internationale.

Zlatan Ibrahimovic présent à l'Euro cet été? Selon le site suédois Fotbolldirekt, la star de l'AC Milan va retrouver la sélection suédoise, cinq ans après avoir joué son dernier match sous le maillot jaune. Une nouvelle qui ferait sensation pour le pays qui disputera l'Euro l'été prochain dans le groupe de l'Espagne, de la Pologne et de la Slovaquie.

Attendu dans la liste pour les matchs de mars

Selon les informations du site suédois, Janne Andersson, le sélectionneur suédois, devrait inclure Ibrahimovic à la liste des 23 joueurs qui disputeront les prochains matchs de la Suède fin mars, face à la Géorgie et le Kosovo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, avant un amical contre l'Estonie.

En novembre dernier, Ibrahimovic et le sélectionneur s'étaient rencontrés, après que le premier avait annoncé son désir de revenir sur son choix de prendre sa retraite internationale. "Quand il a rouvert la porte pour rejouer en sélection, j'ai senti qu'il était naturel et important de le rencontrer pour en parler dès que possible. Notre réunion a été bonne et fructueuse, nous nous sommes mis d'accord pour continuer le dialogue", avait indiqué Andersson dans un communiqué.

Un cinquième Euro disputé?

Le dialogue aurait donc abouti à la décision de sélectionner Ibrahimovic pour les prochains matchs de la Suède. Un apport non négligeable tant le Milanais a retrouvé des sensations cette saison: Ibrahimovic a marqué 16 buts en 21 matchs toutes compétitions confondues. Mais son retour pourrait également bloquer l'éclosion du jeune Alexander Isak, très performant en Espagne avec la Real Sociedad depuis le début de l'année 2021.

Mais peu importe: quand Ibrahimovic se porte candidat, difficile de refuser de le sélectionner. Son dernier match avec la Suède remonte à l'Euro 2016 et une défaite contre la Belgique (0-1). S'il venait à participer à l'édition 2021 de l'Euro, Ibrahimovic disputerait son cinquième championnat d'Europe, égalant le record d'Iker Casillas.