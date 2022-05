Coupe nationale des quartiers: le capitaine de l’équipe de France vise un sacre historique sur Amazon

A 35 ans, David Chevalier s’apprête à vivre une expérience riche en émotions dans les prochaines semaines. Ce joueur de futsal de l’équipe réserve de l’US Créteil a été choisi pour être le capitaine de l’équipe de France de la Coupe nationale des quartiers. Une compétition très populaire, dont la finale sera diffusée en direct par Amazon le 2 juillet. "On vient pour gagner", confie-t-il à RMC Sport.

Il a tout de suite accepté la mission. Sans réfléchir. "Bien sûr, on aime les défis", glisse David Chevalier avec le sourire. A 35 ans, ce footballeur amateur a été choisi pour être le capitaine de l’équipe de France de la Coupe nationale des quartiers. Une compétition non officielle dont la première édition se déroulera dans les prochaines semaines à Créteil, la ville où il réside. Au sud-est de Paris.

Créé en 2019, le tournoi s’appelait jusqu’ici "la CAN des quartiers" et regroupait des sélections de joueurs nés ou originaires de pays africains. Mais l’engouement populaire sur les réseaux et au bord des pelouses a poussé les organisateurs à élargir l’horizon. Le casting est désormais mondial. Une manière de rassembler un maximum de personnes, sur et hors du rectangle vert.

Une foule de candidats

Seize équipes, dont plusieurs européennes, s’affronteront sur demi-terrain (sept joueurs et un gardien) à partir du 29 mai. Vainqueur de la dernière CAN des quartiers, le Maroc tentera de soulever un nouveau trophée dans le Val-de-Marne. Les Lions de l’Atlas seront notamment soutenus par le rappeur La Fouine. Chaque équipe aura d’ailleurs un parrain issu du milieu sportif, musical ou de la culture urbaine.

Lorsqu’ils ont annoncé la création d’une équipe de France, les organisateurs ont croulé sous les candidatures de capitaine. Mais après réflexion, ils ont décidé de confier le brassard bleu-blanc-rouge à David Chevalier. "On le connaît très bien, c’est un mec d’ici, confie Moussa Sow, l’un des fondateurs du tournoi. Il est sérieux, mature, c’est quelqu’un de confiance, avec qui les échanges sont fluides. C’est une grosse responsabilité parce que l’équipe de France, ça fait rêver. On pense forcément à Lloris!"

"Que des mecs de bon niveau"

Âgé de 35 ans (comme le gardien des champions du monde), David s’apprête à vivre un moment riche en émotions. Pour mettre toutes les chances de son côté, il a monté une équipe jeune et talentueuse, en respectant certains critères de sélection. Avec une ambition claire: ramener la coupe à la maison. "On vient pour gagner, assure-t-il. On a des joueurs très techniques, notamment un milieu de terrain, M’Baré Dhée, qui évolue depuis dix ans au plus haut niveau de futsal en France. Il n’y a que des mecs de talent. Ça devrait être sympa!"

Fils d’un professeur de judo, "Dove" (son surnom) a chaussé ses premiers crampons à 6 ans. Passé par le Sucy FC et l’US Lusitanos, deux clubs de la région, il s’est construit une solide réputation de joueur amateur. Après avoir coaché la réserve de l’US Créteil en futsal, il a intégré l’équipe de Régional 3 il y a deux ans, dans un rôle de défenseur (fixe).

David Chevalier © DR

"L’endurance et le mental"

Vainqueur du championnat, il évoluera la saison prochaine à l’échelon supérieur (Régional 2). En misant sur ses qualités. "Moi, c’est l’endurance et le mental, résume celui qui a dû composer avec une blessure au talon ces derniers mois. Je ne lâche jamais rien sur le terrain et sans être un grand buteur, je ne suis pas maladroit à la finition."

Moussa confirme: "David n’est pas forcément le plus technique mais il se donne à fond. Avec sa combativité et son leadership, il apporte beaucoup dans un collectif. Son équipe de France fait partie des outsiders pour la victoire finale, ils ont une carte à jouer." Il faudra désormais le prouver sur les gazons synthétiques du 94. Là où le natif de Champigny-sur-Marne a officié en tant que coach sportif et préparateur physique, avant de se lancer récemment dans l’entreprenariat.

David Chevalier © DR

La finale diffusée par Amazon

Cette Coupe nationale des quartiers peut lui permettre de vivre un moment inoubliable. D’autant que la finale, prévue le 2 juillet au stade Duvauchelle, sera diffusée en direct par Prime Video. "Ça rajoute du piment, c’est sûr, confirme David Chevalier. Ça amène encore plus de prestige à la compétition et ça motive tout le monde. Il y a une petite pression supplémentaire, mais ça va offrir de la visibilité à la compétition. Franchement, c'est le top!"