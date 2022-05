Prime Video diffusera la finale de la Coupe nationale des quartiers

Forte de son succès populaire, la CAN des quartiers devient cette année la Coupe nationale des quartiers. L’édition 2022 de cette compétition non officielle, crée en 2019, va se dérouler dans les prochaines semaines à Créteil. Avec un tournoi féminin et une finale diffusée en direct par Amazon.

La CAN des quartiers voit plus grand. Lancée il y a trois ans à Créteil (Val-de-Marne), cette compétition non officielle bénéficie d’un énorme engouement dans les villes de France où elle s’est installée. Et pour cette édition 2022, le tournoi va brasser plus large en incluant des teams représentant le monde entier. Avec une équipe de France notamment. La CAN locale devient officiellement la Coupe nationale des quartiers. Sur le même principe mais avec un panorama élargi.

La compétition aura lieu dans les prochaines semaines sur les terrains de Créteil, au sud-est de Paris. Elle débutera le 29 mai, avec des matchs prévus tous les week-ends, jusqu’à la grande finale du 2 juillet, qui sera diffusée par Amazon. Comme les affiches de Ligue 1, la rencontre sera retransmise en direct sur Prime Video. De quoi donner encore plus de visibilité à un événement qui enflamme régulièrement les réseaux sociaux et accouche d’ambiances particulièrement festives au bord des pelouses.

"Le football, un sport social, d’échange et de partage"

Afin d'accompagner cette évolution, un tournoi féminin sera également organisé pour la première fois. Là encore, avec l’idée de s’ouvrir à d’autres horizons. Après avoir été perturbé par la pandémie de Covid-19, la compétition va pouvoir se dérouler dans des conditions normales. Un soulagement pour ses organisateurs, ravis de pouvoir développer ainsi leur concept. "Nous considérons le football comme un véritable sport social, un sport d’échange et de partage", résument-ils sur le compte Instagram de l’événement.