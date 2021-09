Covid-19: positif et non-vacciné, Xhaka épinglé par Mourinho

Granit Xhaka, joueur d'Arsenal qui a choisi de ne pas se faire vacciner contre le coronavirus, a été testé positif et a dû déclarer forfait avec l'équipe nationale de Suisse. José Mourinho, sur Instagram, lui a conseillé de changer d'avis.

Une petite pique bienveillante. José Mourinho s'est invité dans les commentaires d'une publication Instagram de Granit Xhaka pour l'inciter à se faire vacciner contre le coronavirus. Car le capitaine et milieu de terrain suisse a dû déclarer forfait avec l'équipe nationale, à cause d'un test positif au Covid-19. "Prends ta piqûre, Granit, et sois prudent", lui a écrit ce vendredi l'entraîneur portugais actuellement entraîneur de l'AS Rome.

La Fédération le défend face aux critiques

À l'annonce de la contamination de Granit Xhaka, le staff de l'équipe nationale suisse a révélé que le joueur avait choisi de ne pas se vacciner. "Nous laissons le choix à nos joueurs, c'est une décision personnelle. Comme pour toute personne en Suisse", a expliqué le resposnable de la commnication de la fédération helvétique dans les colonnes du journal Blick.

"Nous avons recommandé à tout le monde de se vacciner. Mais il en a décidé autrement. Et il est aussi dans son droit de ne pas prendre le vaccin", a conclu le porte-parole.

Cible de nombreuses critiques pour son choix, le joueur d'Arsenal a aussi reçu le soutien du président de la Fédération Dominique Blanc: "Nous défendons le respect et la tolérance. C'est pourquoi nous condamnons l'hostilité à l'encontre de Granit Xhaka pour ne pas s'être fait vacciner".

Au 2 septembre, la Suisse comptait environ 2.500 nouveaux cas positifs par semaine, une moyenne éloignée des 8.200 cas hebdomadaires de novembre. Plus de 5 millions de personnes dans le pays ont reçu au moins une première dose de vaccin (la Suisse compte 8,54 millions d'habitants).