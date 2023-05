Damien Da Silva, ancien défenseur de l'OL, élu joueur de l'année du Melbourne Victory

Transféré au Melbourne Victory en janvier, Damien Da Silva n'a disputé que 12 des 26 matchs de championnat de son équipe. Ce qui ne l'a pas empêché de remporter la médaille récompensant le meilleur joueur de la saison du club.

À l'opposée du globe, Damien Da Silva s'est parfaitement adapté à sa nouvelle vie australienne. Le défenseur vendu par l'Olympique Lyonnais en janvier au Melbourne Victory a immédiatement fait l'unanimité en A-League, le championnat local. Installé dans la charnière centrale, l'ancien capitaine du Stade Rennais a disputé en intégralité les 12 derniers matchs de la saison régulière. Auteur de deux buts et autant de passes décisives dans cet intervalle, le défenseur français a remporté la "médaille du Victory", récompensant le meilleur joueur de la saison.

"Intégrer une équipe à la mi-saison est plus difficile, mais tout le monde ici au Melbourne Victory m'a aidé, moi et ma famille, à m'installer", a commenté Da Silva sur le site du club. Son entraîneur, Tony Popovic, a poursuivi: "Nous savions que Damien s'intégrerait parfaitement dans les valeurs et la philosophie de l'équipe, et ses performances remarquables en fin de saison ont montré à quel point il était important à nos côtés, et qu'il continuera d'être un joueur important pour nous la saison prochaine."

Le club de l'État de Victoria, au sud-est de l'Australie, a échoué à la onzième et avant-dernière place de saison régulière.

Da Silva, premier lauréat français depuis Delpierre

Le vote, pour désigner le "MVP" de la saison, est ouvert aux membres du staff du club, qui choisissent, selon eux, les trois meilleurs joueurs, du troisième au premier. Et c'est donc Damien Da Silva, en moins de cinq mois passés dans le pays des kangourous, qui a remporté ce titre honrifique. L'ancien défenseur de Caen et Clermont devient le premier Français à être mis en valeur de la sorte depuis Matthieu Delpierre, élu en 2016. Lui aussi défenseur central, il avait disputé 105 matchs à Lille entre 1999 et 2004.