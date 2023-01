OL: sur le départ, Faivre et Da Silva absents du groupe contre Strasbourg

L’entraîneur de l’OL Laurent Blanc a retenu 21 joueurs pour affronter Strasbourg samedi soir (21h) pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Un groupe dans lequel ne figurent pas Damien Da Silva et Romain Faivre. Les deux Gones pourraient faire leurs valises au mercato d’hiver.

L’Olympique Lyonnais enchaîne. Après avoir été accroché par Nantes (0-0) mercredi à la Beaujoire, l’OL a rendez-vous samedi soir au Groupama Stadium pour un match de la 19eme journée de Ligue 1 face à Strasbourg (coup d’envoi à 21h). Huitième du classement, l’équipe de Laurent Blanc veut signer un deuxième succès consécutif à domicile après sa victoire en Coupe de France face au FC Metz (2-1) le week-end passé. Pour cela, le coach des Gones s’appuiera sur un groupe de 21 joueurs.

Faivre dans le viseur de.... Strasbourg

On notera plusieurs absents de marque. En phase de reprise, Houssem Aouar est logiquement forfait. L’arrière gauche brésilien Henrique qui était aussi blessé est également absent. Plus surprenant, Laurent Blanc a décidé de ne pas convoquer Romain Faivre et Damien Da Silva.

Arrivé il y a un an provenance de Brest, le premier ne s’est jamais réellement imposé dans le Rhône et pourrait déjà partir. Selon Le Progrès, Strasbourg, l’adversaire des Lyonnais, serait intéressé par un prêt cet hiver. Le joueur serait en phase de réflexion. Quant au défenseur central Damien Da Silva, il serait sur les tablettes du FC Nantes.