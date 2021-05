David Beckham invité d'un épisode spécial de la série Friends

David Beckham a été annoncé cette semaine au casting des "guests" pour l'émission spéciale de la mythique série Friends, dont la diffusion est prévue le 27 mai prochain. L'ancien milieu de terrain de football figure au sein d'un casting de gala.

C'est une longue attente qui va bientôt prendre fin pour les fans. Des années après la diffusion du dernier épisode, en 2004, la sérié télévisée Friends va faire son retour sur les écrans le 27 mai prochain, sur la chaîne américaine HBO Max. Pour l'occasion, plusieurs invités de marque feront leur apparition, à l'image de David Beckham.

Le Spice Boy dans un casting 5 étoiles

L'ancien milieu de terrain de Manchester United et du Real Madrid fera une apparition dans cette émission spéciale de Friends, consacrée aux retrouvailles des principaux personnages. L'icône anglaise n'était plus apparue depuis de nombreuses années à la télévision, et fera l'honneur de sa participation pour cet épisode spécial de cette série mythique.

David Beckham figure au sein d'un casting de gala, avec de nombreuses autres stars dont Justin Bieber, Lady Gaga ou Cara Delevingne. Si HBO Max a acquis les droits de diffusion pour les Etats-Unis, aucun diffuseur français n'a pour l'instant récupéré les droits.

Prévu l'an passé, cet épisode spécial de Friends avait été reporté en raison du contexte sanitaire. Diffusée entre 1994 et 2004, la série télévisée a été un immense succès d'audience, marquant toute une génération de téléspectateurs. La série avait fait ces dernières années son apparition sur le catalogue Netflix, contribuant au regain d'intérêt.

A 46 ans, David Beckham est lui à la retraite depuis 2013, où il avait passé quelques mois avec le PSG avant de se retirer. Sa reconversion a été marquée notamment par la création de l'Inter Miami, club de football qui évolue depuis plusieurs saisons en MLS.