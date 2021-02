Mercato: Beckham rêve d’attirer Messi et Ronaldo à Miami

David Beckham a profité de la présentation du nouveau maillot de l’Inter Miami, ce week-end, pour évoquer ses énormes ambitions. La star anglaise, propriétaire de la franchise floridienne, souhaite attirer les plus grands noms du foot mondial en Major League Soccer. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont dans son viseur.

David Beckham n’a pas investi dans le sud de la Floride pour faire de la figuration. Trois ans après avoir lancé l’Inter Miami, la star anglaise entend en faire une place forte de la Major League Soccer. En attirant des grands noms du ballon rond à la fin de leur carrière. La jeune franchise a déjà convaincu Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi l’an passé. Mais Beckham ne veut pas s’en contenter. Au contraire. L’ancien milieu de terrain de Manchester United et du Real Madrid vise du très lourd pour les années à venir. Sans se mettre aucune barrière. Alors pourquoi pas rêver carrément de Lionel Messi (Barça) et Cristiano Ronaldo (Juventus)?

Lors de la présentation du nouveau maillot de l’Inter Miami, ce week-end, Beckham a ouvert la porte aux deux tauliers de la planète foot. Onze Ballon d’Or cumulés. "Messi et Cristiano ont été mentionnés. Ils sont au sommet de leur forme et ils sont les meilleurs depuis quinze ans. Nous voulons attirer les meilleurs joueurs", a déclaré le "Spice Boy", aujourd’hui âgé de 45 ans. Dans sa volonté de bâtir une "dream team", La Pulga représente une sorte de Graal. CR7 également. S’il parvient à réunir le duo, ce serait même le coup du siècle!

"Les fans de Miami veulent voir de grandes stars"

"Je sais que les fans de Miami veulent voir de grandes stars. Nous avons déjà des joueurs comme Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi, qui apportent du talent et du glamour. Mais à l’avenir, nous voulons avoir l’opportunité de faire venir de grands noms", a précisé Beckham. Avec son aura, ses gros moyens financiers et le soleil de Miami, l’icône britannique dispose de sérieux atouts dans sa manche.

Reste à offrir un cadre sportif de bon niveau à ses futures recrues. Après avoir terminé à la 10e place de la Conférence Est l'an passé, l’Inter Miami a été sorti par le Nashville SC en barrages des playoffs (3-0). Il faudra faire mieux lors de la nouvelle saison, qui doit débuter début avril aux États-Unis.