Le témoignage glaçant d'un éducateur témoin de la bagarre qui a tué un jeune Berlinois lors d'un tournoi

Un éducateur d'un club français présent lors du tournoi de jeunes qui a coûté la vie à un adolescent allemand cette semaine a raconté la séquence dramatique pour BFMTV ce jeudi. Un témoignage qui intervient au lendemain de l'annonce de la mort du jeune Berlinois après une bagarre avec un joueur du FC Metz.

Après le recueillement, l'enquête. En marge d'un tournoi de jeunes ce dimanche, un jeune joueur allemand est mort ce mercredi dans un hôpital de Francfort. L'adolescent berlinois de 15 ans, très grièvement blessé par un joueur du club du FC Metz lors d'une bagarre en fin de match, a d'abord été en état de mort cérébrale avant d'être déclaré mort mercredi. Présent lors de cette compétition disputée dans la Hesse, un éducateur de l'équipe mosellane du SO Merlebach a décrit la triste scène à laquelle il a assisté depuis les bords du terrain.

"C'est sorti de nulle part. Nous, ce que l’on a vu, ce sont des cris et des jeunes qui se sont regroupés au milieu du terrain, a raconté Grégory Nimeskern ce jeudi pour BFMTV. Les coachs sont rapidement intervenus pour séparer tout le monde et regrouper tout le monde sur les bancs. Une minut après, tout le monde était séparé."

"Les jeunes ne comprenaient pas ce qu’il se passait "

Malgré la rapidité d'éxécution des encadrants des différentes équipes, l'un des adolescents ne s'est pas relevé après la bagarre. Le joueur du JFC Berlin, qui allait fêter ses 16 ans durant l'automne, a finalement été transporté dans un hôpital proche. Hospitalisé dans un état grave, le jeune Berlinois a été déclaré en état de mort cérébrale mais a été maintenu artificiellement en vie jusqu'à ce mercredi afin de faire don de ses organes. Dans un communiqué pour annoncer son décès, la police de Francfort a confirmé de "graves blessure au cerveau."

"Après, ils se sont aperçus qu’il y avait un jeune resté au sol et qui ne bougeait plus, a encore expliqué Grégory Nimeskern du SO Merlebach lors de son récit du drame. [...] Une fois que les pompiers sont arrivés, ils ont commencé à mettre des couvertures pour qu’on ne voit pas ce qui se passe. Mais les premiers gestes de massage cardiaque, on les a vus. Au début, les jeunes ne comprenaient pas ce qu’il se passait. Ils se demandaient pourquoi il ne se relevait pas. Cela choque un peu tout le monde”, ajoute Grégory.

Un jeune du FC Metz interrogé par la police allemande

Suspecté d'avoir porté le coup fatal au joueur allemand, un joueur du FC Metz Performance Program - dont l'âge exact et la nationalité n'ont pas été précisés - se trouve toujours en détention provisoire en Allemagne. La police locale l'a interrogé pour tenter de faire la lumière sur l'incident mortel.

Selon les autorités allemandes, une autopsie va rapidement être réalisée afin de connaître de manière exacte les causes de la mort de l'adolescent berlinois. Via un communiqué, le FC Metz a exprimé ses condoléances pour ses proches et maintenu la version de son joueur qui nie avoir "volontairement porté atteinte à l'intégrité physique" du jeune joueur.