Des rats morts jetés en tribune lors du match entre Standard de Liège-Charleroi

Lors du match de championnat belge entre le Standard de Liège et Charleroi, les supporters des Zèbres se sont faits remarquer en lançant des rats morts à destination des fans liégois.

Le spectacle n'était pas que sur le terrain entre le Standard de Liège et Charleroi. Si les Liégois ont pris le meilleur sur le rectangle vert en l'emportant 3-1 à domicile, l'ambiance était électrique dans les travées du stade Sclessin. Les supporters des deux camps ont fêté l'entrée des deux équipes avec de beaux tifos et des spectacles pyrotechniques.

La rencontre a même été interrompue quelques minutes en raison de jets de fumigènes sur la pelouse. Mais tout a dérapé lorsque des fans de Charleroi ont balancé... des rats morts peints en rouge à destination de leurs rivaux wallons.

Une soirée sous le signe du rat ?

"Des "supporters" de Charleroi ont balancé des rats morts en direction de la T2. On ne parle pas d’un ou deux rats mais facilement d’une dizaine. On espère que la Pro League va agir, que notre club va porter plainte et que les associations d’animaux vont s’en mêler", a écrit une page Facebook de supporters du Standard.

Comme rapporté par la RTBF, les Storm Ultras, l'un des principaux groupes de fans de Charleroi, étaient habillés en dératiseurs et ont déroulé une banderole portant la mention "dératisation". Cette semaine, ils avaient lancé les hostilités via les réseaux sociaux, comparant leurs homologues du Standard à des rats. "Après les inondations, et plus encore depuis les travaux du tram se sont accélérés à Liège, les rats sont de sortie. Les Liègois qui se promènent en journée ou en soirée dans les rues de la Cité Ardente l'ont bien remarqué", ont-il notamment écrit.

Ce n'est pas la première fois que le club de Charleroi fait parler de lui pour des affaires extra-sportives. Le 12 novembre dernier, la rencontre face à Malines avait été arrêtée en raison de jets de fumigènes et de projectiles des supporters carolos. Cinq mois plus tard, la Cour belge d'arbitrage pour le sport a tranché pour une victoire par forfait du club malinois.