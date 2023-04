Ajax: Klaassen en sang après avoir été visé par un jet de briquet

Davy Klaassen (30 ans), milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam, a été visé par un jet de briquet, mercredi lors du match contre le Feyenoord Rotterdam (1-2). Il a quitté le terrain le crâne ensanglanté.

L’Ajax Amsterdam a décroché son billet pour la finale de la Coupe des Pays-Bas dans un contexte nauséabond, mercredi sur le terrain de Feyenoord (1-2). Alors que les joueurs des deux équipes étaient regroupés devant le but de l'Ajax, Davy Klaassen (30 ans), milieu de terrain de l’Ajax, a été visé par un jet de briquet.

Le joueur, touché à l’arrière du crâne, a laissé éclater sa colère auprès de l’arbitre. L’Iranien Alireza Jahanbakhsh a tenté de calmer son adversaire avant de voir le sang couler et d’appeler les staffs médicaux à venir s’occuper de l’international néerlandais (41 sélections, 10 buts).

Le match interrompu, un homme arrêté

L’arbitre a renvoyé tout le monde aux vestiaires et interrompu la rencontre pendant une demi-heure. Un appel au calme a été diffusé dans le stade, puis les équipes ont regagné le terrain. Davy Klaassen a aussi repris avant d’être finalement remplacé cinq minutes plus tard, toujours étourdi et sous le choc. La police de Rotterdam a annoncé dans la soirée qu’un homme de 32 ans, suspecté d’avoir lancé l'objet sur Klaassen, avait été arrêté.

Cet épisode a provoqué l’indignation du monde sportif et de la classe politique néerlandaise qui a unanimement condamné ce geste même dans le contexte toujours tendu d’un Klassieker entre les deux rivaux. A l’issue de la rencontre, l’ancien joueur du Werder Brême et d’Everton qui avait marqué quelques instants avant cet incident a confié qu’il ne souhaitait pas quitter le terrain… même s’il a finalement dû s’y résigner.

"Je ne voulais pas sortir, a-t-il expliqué sur ESPN. Sinon, ça veut dire qu'ils t'ont eu. Tu ne veux pas les laisser t'atteindre. Mais quand je suis revenu sur le terrain, j'ai senti ma tête battre, je n'arrivais pas à rester concentré. Mais je voulais essayer."