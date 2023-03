Liga: des faux billets balancés en tribunes pour dénoncer l'affaire Negreira au Barça

Les supporters du FC Séville et de l'Athletic Bilbao ont manifesté leur mécontentement en jetant des faux billets en tribunes pour dénoncer l'affaire Negreira au Barça. Quatre anciens dirigeants du club catalans, dont Josep Bartomeu, ont été inculpés pour corruption.

Les protestations se multiplient dans l'affaire Negreira. Pendant que le Real Madrid a demandé à faire partie de la procédure d'investigation en tant que "partie lesée", les supporters du FC Séville ont protesté dans les tribunes à l'occasion de la réception d'Almeria ce dimanche, en jetant des faux billets dans les travées de Sanchez Pizjuan, tout en brandissant des pancartes portant la mention "Stop à la corruption".

Dans la soirée, les fans de l'Athletic Bilbao, qui recevait le Barça pour l'affiche de la 25e journée de Liga, remportée 1-0 par les Blaugrana, ont suivi le mouvement en jetant des faux billets bleus et rouges où figurent le logo du club catalan et le terme "mafia" à partir de la demi-heure de jeu. Les socios ont également scandé "Segunda, segunda" (en deuxième division).

Quatre anciens dirigeants inculpés, Laporta crie au complot

L'attitude des supporters a déçu Xavi, "surpris de cette hostilité à San Mamés". "Juger en avance n'est pas bon pour la société", a ajouté le coach du Barça, précisant que son équipe se concentrait uniquement "sur le football".

Il y a quelques jours, les anciens présidents du Barça Josep Bartomeu et Sandro Rosell ainsi que les directeurs Oscar Grau et Albert Soler ont été inculpés pour "corruption", "abus de confiance" et "faux en écritures de commerce" auprès de José Maria Enriquez Negreira, un ex-responsable de l'arbitrage, qui aurait profité de versements de la part du club catalan. Le Barça est aussi poursuivi, en tant que personne morale, comme l'annonçait cette semaine la presse espagnole.

À la suite de cette décision, Joan Laporta a affiché sa sérénité. "Culés, soyez calmes, a écrit le président du club catalan dimanche. Le Barça est innocent des accusations portées contre lui et est victime d'une campagne, qui implique désormais tout le monde, pour nuire à son honneur. Ce n’est pas une surprise, nous allons défendre le Barça pour prouver que le club est innocent. Beaucoup devront rectifier."