Dimitri Payet et Antoine Kombouaré distingués à l’Ordre national du mérite

Dimitri Payet fait partie des personnalités nommées à l’Ordre national du mérite, au rang de chevalier, dans un décret publié au Journal officiel mardi. Antoine Kombouaré est quant à lui promu au rang d’officier.

Deux visages incontournables du football français distingués à l’Ordre national du mérite. Dimitri Payet et Antoine Kombouaré font partie des personnalités françaises nommées ou promues dans une liste de 34 noms publiés mardi 21 juin au Journal officiel, aux côtés notamment de la cheffe étoilée Anne-Sophie Pic, de la journaliste Ophélie Meunier ou encore de l’actrice Léa Seydoux.

Le maître à jouer de l’Olympique de Marseille, âgé de 35 ans, est nommé au grade de chevalier. Cette saison, le Réunionnais, visé à plusieurs reprises par des jets de bouteilles en Ligue 1, a notamment multiplié les prises de position contre les violences dans les stades. Il a par ailleurs terminé deuxième du championnat avec l'OM, permettant au club phocéen de retrouver la Ligue des champions.

Kombouaré promu au grade d'officier

Antoine Kombouaré, de son côté, est promu au grade d’officier, plus rare que celui de chevalier. Après avoir maintenu le FC Nantes en Ligue 1 de justesse à l’issue des barrages contre Toulouse il y a un an, le technicien français a mené les Canaris jusqu’à la victoire en Coupe de France en mai dernier face à l’OGC Nice.

Créé en 1963 par le général de Gaulle, l'ordre national du Mérite est le troisième ordre national après la Légion d'honneur et l’ordre de la Libération. Il compte trois grades (chevalier, officier, commandeur) et deux dignités (grand officier et grand'croix).