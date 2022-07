Djibril Cissé aux platines pour la soirée du 14 Juillet

Djibril Cissé, ancien attaquant d’Auxerre et de Marseille, animera la soirée du 14 Juillet à Arles, sa ville natale, jeudi derrière les platines et sous son nom de scène DJ Tcheba.

Djibril Cissé (40 ans) va faire son grand retour dans sa ville natale d’Arles, jeudi. L’ancien attaquant d’Auxerre et de Marseille notamment animera du 14 Juillet sous son nom de scène de DJ Tcheba. L’ancien international français (41 sélections, 9 buts) se produira sur la place de la République lors d’un show gratuit lors duquel il sera accompagné de DJ Abdel. Cissé pratique la musique, sa deuxième passion, depuis de longues années en parallèle de sa carrière de football.

"J'ai eu envie de me lancer en observant un DJ, qui est devenu un ami: Didier Sabatier, confie-t-il dans La Provence. J'avais 14 ans. Le voir mettre de l'ambiance, divertir les gens, ça m'a fasciné et j'ai décidé de m'équiper. Aujourd'hui, je fais mes propres morceaux et je tourne beaucoup, mais j'avais envie de proposer quelque chose pour ma ville d'origine, pour la jeunesse arlésienne."



Djibril Cissé n'a plus joué en compétition officielle depuis 2018 après une expérience à Yverdon (Suisse). En 2021, il s’était engagé avec le club de Panathinaikos Chicago (D4 américaine) sans jouer. Il avait annoncé une première fois sa retraite en 2015 après son passage à Bastia avant d’en sortir en 2017 pour évoluer. Le joueur formé à l’AJA a longtemps nourri l’espoir de rejoindre un club de Ligue 1 pour atteindre la barre symbolique des 100 buts en équipe de France. Il entretient, depuis, le flou sur la suite (ou la fin) sa carrière.

Un appel du pied pour un retour à Auxerre

Son compteur reste finalement bloqué à 96 réalisations compilés avec Auxerre (1998-2004), son club formateur, et Marseille (2006-2008). En mai dernier, le joueur passé par Liverpool (avec qui il a gagné la Ligue des champions en 2005) a laissé éclater sa joie après la promotion de l’AJA en Ligue 1, dix ans après sa relégation. Quelques jours plus tard, il avait lancé un appel du pied en direction d'Auxerre en disant "plus que jamais" partant pour un retour au club.