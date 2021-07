Ecosse: un père et son fils reçoivent des cadeaux du PSG après avoir nettoyé un mémorial de guerre

Touché par l’initiative d’un petit Ecossais de 6 ans et de son père, qui ont nettoyé un mémorial dégradé par des graffitis fascistes à l’est de Glasgow, le PSG a envoyé à l’enfant plusieurs accessoires du club, ainsi qu’une invitation pour assister à un match au Parc des Princes.

C’est la belle histoire du jour. Fin juin dans la banlieue est de Glasgow, Steven voit sur les réseaux sociaux des photos d’un mémorial de la Guerre civile espagnole dégradé, un monument dédié aux Écossais ayant combattu durant le conflit. Révolté par les graffitis fascistes, ce père de famille emmène son fils Steven Jr nettoyer le mémorial, l’enfant de 6 ans étant affublé d’un maillot du PSG sur le dos.

Al-Khelaïfi "fier et inspiré" par les deux Ecossais

Magie d’internet, la jolie initiative relayée depuis par le quotidien écossais The National est parvenue jusqu’aux oreilles du club parisien, qui s’est empressé de faire un geste symbolique pour récompenser les efforts de ce petit Ecossais. Dans un message posté sur Twitter, Steven senior a publié deux photos. Une d’une lettre signée de Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, confiant combien il était "fier et inspiré" par le travail communautaire des deux membres de la famille McGowan. Et une autre de son fils tout heureux, entouré d’accessoires officiels du Paris Saint-Germain, dont un maillot de Neymar dédicacé.

De quoi ravir les deux Ecossais, le père remerciant l’équipe française pour son geste qui fera de son fils "un fan du PSG pour la vie". Steven Jr a également été invité à Paris pour vivre un match au Parc des Princes la saison prochaine.