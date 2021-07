PSG: Sergio Ramos explique ce qui l'a convaincu de signer

Libre après 16 années au Real Madrid, Sergio Ramos a choisi de s'offrir un nouveau défi en rejoignant le PSG pour deux saisons. L'Espagnol a été séduit par la "solidité" du projet parisien.

Il a été convaincu par la "solidité" du projet. Dans une vidéo publiée par le PSG sur ses réseaux sociaux, Sergio Ramos raconte ce qui l’a poussé à rejoindre le vice-champion de France, après seize années passées au Real Madrid, couronnées de succès.

"Ce que j’ai le plus remarqué dans ce club, c’est sa solidité, la soif de gagner que les joueurs ont. Ils veulent venir dans un club comme celui-ci. Ils ont déjà disputé la finale de la Ligue des champions, ils sont très proches de pouvoir la gagner et c’est quelque chose qui m’attire. Ça ne peut qu’être un mariage parfait. Si je peux y contribuer, ce serait merveilleux pour moi. C’est un rêve de penser à gagne ma cinquième Ligue des champions et la première pour notre club", explique-t-il.

"Je veux repartir de zéro"

Entre ses qualités reconnues, son palmarès hors norme, son état d’esprit de gagneur et sa fiabilité reconnue dans les grands rendez-vous, c’est une recrue de choix que le PSG est parvenu à faire venir, après Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi, et en attendant sans doute Gianluigi Donnarumma.

"Je veux repartir de zéro, faire les choses avec beaucoup d’humilité, beaucoup de travail, beaucoup d’efforts et beaucoup d’engagement. C’est ce qui me définit le mieux. (…) Je pense que je peux apporter l’expérience, la maturité, le travail, la constance, le sacrifice", appuie Ramos, séduit par le style parisien développé par Mauricio Pochettino, "parce que ça joue en contre-attaque, avec un jeu direct, un jeu rapide".

"J’ai aussi ressenti que j’allais pouvoir jouer avec de grands joueurs et dans un projet sportif avec beaucoup d’envies, insiste l’Espagnol de 35 ans. Nous sommes dans un club qui vous oblige à tout gagner. Après, dans le football, beaucoup de choses peuvent toujours arriver. Il existe de nombreux facteurs et de nombreux petits détails qui font que le résultat va dans un sens ou dans l’autre. Nous devons penser à gagner et à tout donner." Arrivé libre, il s'est engagé pour deux saisons.