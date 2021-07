Bordeaux: Al-Khelaïfi soutient le projet de rachat de Lopez

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, voit d'un bon oeil le retour de son ex-homologue lillois Gérard Lopez, sur le point de racheter les Girondins de Bordeaux.

Un allié de poids. Sur le point de finaliser le rachat des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez peut compter sur le soutien de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du Paris Saint-Germain verrait d'un très bon oeil le retour de l'ancien patron du LOSC qu'il apprécie depuis plusieurs années. Il considère que cela serait une nouvelle positif pour la Ligue 1.

Le Qatari a en effet de l'estime et du respect pour l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois, qui a géré le projet lillois jusqu'à la fin de l'année 2020 et a donc grandement contribué au titre de champion de France arraché en mai. Sa présidence s'était brutalement interrompue en décembre, lorsque les créanciers du club l'avaient débarqué à cause de la gestion des comptes financiers.

Passage imminent devant la DNCG

Dernièrement, Gérard Lopez a aussi eu droit à une "pensée" de Christophe Galtier, qui a quitté le banc de touche lillois pour rejoindre celui de l'OGC Nice. "Ce titre-là lui appartient bien évidemment", a insisté l'entraîneur.

Gérard Lopez, qui a trouvé un accord avec l'ancien actionnaire majoritaire King Street et son bailleur financier Fortress, va devoir convaincre la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la fiabilité de son projet, comme il a su le faire devant le mandataire ad hoc Frédéric Abitbol et le Tribunal de commerce. Une décision définitive du gendarme financier du football français devrait intervenir avant le 13 juillet, soit onze jours avant le début du championnat de Ligue 2.