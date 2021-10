Emmanuel Macron buteur lors d'un match de foot avec le Variétés Club de France

A Poissy (Yvelines), Emmanuel Macron a participé ce jeudi à un match de charité du Variétés Club de France face à une équipe de soignants. Le président de la République s'est fait plaisir en marquant sur penalty.

Scène improbable ce jeudi au stade Léo-Lagrange de Poissy, dans les Yvelines. En crampons, numéro 3 dans le dos, Emmanuel Macron a pris part un match de charité du Variétés Club de France face à une équipe composée de soignants du centre hospitalier intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-Laye. Le président de la République, passionné de football et grand supporter de l’OM, a pris place au milieu de terrain au côté de Rudi Garcia, l’ancien entraîneur de Marseille et Lyon. Et il a même marqué.

Un but sur penalty

Après une faute dans la surface, l’ex-attaquant brésilien Sonny Anderson lui a laissé le ballon et, sous les applaudissements du public, Emmanuel Macron a trouvé le chemin des filets sur penalty, bien aidé par le manque de réactivité du portier adverse… Après quelques minutes, le chef de l’Etat s’est repositionné en charnière centrale avec Christian Karembeu, champion du monde 1998. Son style de jeu ? Des passes plutôt précises, pas mal d'activité mais peu de concentration au pressing...

La recette de cette rencontre sera donnée à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, présidée par Brigitte Macron.

Avant ce match, Emmanuel Macron s’est rendu en Seine-Saint-Denis où il a annoncé son souhait de mettre "un coup d'accélérateur" dans la pratique du sport d'ici les JO 2024 en France, au lendemain de l'annonce par l'Elysée d'un plan de construction de 5.000 petits équipements sportifs de proximité pour 200 millions d'euros.