EN DIRECT - Procès de Benjamin Mendy: le champion du monde 2018 entendu ce lundi

Bienvenue sur RMC Sport pour suivre le second procès dans l'affaire Benjamin Mendy. Cinq mois après avoir été acquitté de la plupart des charges qui pesaient contre lui, le footballeur international français est de retour depuis lundi dernier devant la justice britannique pour être rejugé pour viol et tentative de viol.

A l'issue de cinq mois de procès et de 14 jours de délibéré, l'international français de 28 ans avait fin janvier été déclaré non-coupable de six viols et d'une agression sexuelle.



Le jury n'était en revanche pas parvenu à un verdict pour deux accusations, portant sur le viol d'une femme de 24 ans en octobre 2020 et une tentative de viol sur une femme de 29 ans en 2018. Le juge avait alors immédiatement fixé une nouvelle date de procès pour ces deux accusations, qui seront réexaminées pendant trois semaines à Chester (nord de l'Angleterre).