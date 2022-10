En pleine polémique sur le faux coming out, Casillas assure que son compte a été piraté

Après avoir publié (puis supprimé) un message dans lequel il fait son coming out, Iker Casillas a de nouveau écrit, affirmant que son compte Twitter avait été piraté.

La volte-face d'Iker Casillas. Après avoir publié - et effacé - un message sur Twitter dans lequel il affirmait être gay, l'ancien gardien du Real Madrid a de nouveau publié sur les réseaux sociaux. "Mon compte a été piraté. Heureusement tout est en ordre. Mes excuses à tous mes followers. Et bien sûr, davantage d'excuses à la communauté LGBT", a-t-il écrit.

Aux alentours de 14 heures, l'ancienne légende du Real Madrid avait publié un tweet pour faire son coming-out. "J'espère que vous me respectez: je suis gay #Bondimanche", a écrit le champion du monde 2010. En l'espace de quelques minutes, des centaines de milliers de followers ont liké son message. Casillas s'est aussi attiré les foudres de nombreux internautes de la communauté LGBT.

La colère de Joshua Cavallo

C'est notamment le cas de Joshua Cavallo. Le joueur de 22 ans, qui évolue à Adelaïde United en Australie, avait publiquement fait son coming-out en octobre 2021 dans une longue vidéo. "Voir Iker Casillas et Carles Puyol en train de plaisanter et se moquer de leur coming-out dans le football est décevant. C'est un voyage difficile que toute personne LGBTQ+ doit traverser. Voir mes modèles et légendes du foot se moquer du coming out est au-delà de l'irrespect", a-t-il écrit sur Twitter.

Le premier footballeur à avoir fait son coming out a été l'Anglais Justin Fashanu dans les années 1990, qui s'était suicidé en 1998 après avoir arrêté de jouer alors qu'il vivait aux États-Unis.