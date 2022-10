Faux coming out et vraie polémique pour Casillas, après une blague de mauvais goût

Lassé des rumeurs lui prêtant une romance avec l'actrice Alejandra Onieva, Iker Casillas a publié un message ce dimanche, affirmant être gay. Mais l'ancien gardien de la sélection espagnole a supprimé son tweet.

Un simple message d'Iker Casillas a enflammé la planète football ce dimanche après-midi. Aux alentours de 14 heures, l'ancienne légende du Real Madrid a publié un tweet pour faire son coming-out. "J'espère que vous me respectez: je suis gay #Bondimanche", a écrit le champion du monde 2010. En l'espace de quelques minutes, des centaines de milliers de followers ont liké son message.

Le tweet d'Iker Casillas. © Capture d'écran Twitter.

La réponse de Carles Puyol au tweet l'Iker Casillas. © Capture d'écran Twitter

La polémique enfle

Son ancien rival Carles Puyol a même répondu. "Il est temps de raconter notre histoire, Iker", a retranscrit l'ancien défenseur du FC Barcelone. Selon la presse espagnole, ce tweet n'a rien à voir avec un coming-out. Lassé des rumeurs lui prêtant une relation avec Shakira puis avec Alejandra Onieva, une actrice espagnole et soeur d'Iñigo, Iker Casillas aurait donc décidé de publier ce message, avant de le supprimer une heure plus tard. Quelques minutes plus tard, Carles Puyol a également effacé son tweet.

Pourtant, ce laps de temps a suffi pour qu'il s'attire les foudres de nombreux internautes. Cette polémique est loin de servir la cause des footballeurs qui souhaitent faire leur coming-out, à l'heure où l'homosexualité est encore un tabou.