Affaire de la sextape: Benzema bel et bien condamné, la fin d'un feuilleton de presque sept ans

Karim Benzema, "épuisé" par la procédure, a renoncé à faire appel dans l'affaire de la "sextape" de Mathieu Valbuena. Cette affaire, qui a duré plus de six ans, a abouti à la condamnation à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende de l'attaquant du Real Madrid.

L'affaire de la "sextape" touche à sa fin, six ans et demi après les faits: Karim Benzema a renoncé à son appel dans le procès qui l'oppose à son ancien coéquipier Mathieu Valbuena, entérinant sa condamnation à un an de prison avec sursis. Condamné en novembre 2021 à cette peine de prison avec sursis et à 75.000 d'amende en première instance par le tribunal correctionnel de Versailles pour complicité de tentative de chantage, le buteur-star du Real Madrid s'est finalement désisté de son appel, comme l'a indiqué son avocat.

· Octobre 2015, le début de l'affaire

Médiatiquement, l'affaire débute le 13 octobre 2015: Djibril Cissé est placé en garde à vue, dans le cadre d'une enquête pour une tentative d'extorsion de fonds à l'encontre de Mathieu Valbuena, qui a porté plainte au cours de l'été. Les policiers font état d'un chantage lié à un enregistrement d'ébats sexuels, que trois individus se seraient procurés. Considéré de bonne foi, Cissé est laissé libre au terme de son audition. "Pour ce qui me concerne je n'ai rien à reprocher à Djibril qui s'est conduit en ami, en tentant de m'aider", témoigne ensuite Valbuena sur Facebook.

· Un mois après, Benzema entendu et mis en examen

Le 4 novembre 2015, Karim Benzema, convoqué, est placé en garde à vue. Enregistrements téléphoniques à l'appui, il est soupçonné d'avoir participé au chantage, à l'occasion du rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine survenu le mois précédent. Après 24h d'audition, l'attaquant du Real Madrid est mis en examen pour association de malfaiteurs et tentative de chantage. Un contrôle judiciaire lui est imposé, avec interdiction d'entrer en contact avec Mathieu Valbuena. Selon une source proche du dossier citée par l'AFP, Karim Benzema a "reconnu être intervenu auprès de Valbuena à la demande d'un ami d'enfance", en l'occurrence Karim Zenati. Il clame néanmoins son innocence. Mais Mathieu Valbuena le charge dans une interview au Monde: "À un moment, je ne peux pas défendre l'indéfendable. Même à mon pire ennemi, je ne ferais pas ça", fustige Mathieu Valbuena dans une interview.

· Benzema écarté des Bleus et de l'Euro 2016

À pile six mois du début de l'Euro en France, Karim Benzema "n'est plus sélectionnable tant que la situation n'évolue pas", annonce Noël Le Graët, président de la Fédération française de football. "Je respecte la décision et j'ai confiance en notre président", réagit le buteur, qui annonce lui-même, en avril, sa non-participation au championnat d'Europe. La FFF confirme, plaidant "l'exemplarité et la préservation du groupe".

· La déclaration polémique dans Marca

Pendant que les Bleus disputent l'Euro, Karim Benzema accorde une interview à Marca. Il déclare alors que Didier Deschamps a "cédé à la pression d'une partie raciste de la France". Les propos font polémique, d'autant que le sélectionneur déplorera plus tard des accusations de discrimination à son encontre, avec notamment un tag du mot "raciste" sur sa maison au cours du mois de juin 2016.

· Plusieurs années de procédures et d'absences chez les Bleus

En juillet 2017, Karim Benzema, toujours privé d'équipe de France, obtient deux victoires judiciaires. La première auprès de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui fait invalider une partie de l'enquête. En cause: le rôle d'un policier, qui a agi sous couverture, mais est considéré comme ayant incité la commission de l'infraction. La seconde victoire concerne la levée totale de son contrôle judiciaire.

Karim Benzema tente ensuite d'obtenir la nullité de l'ensemble de l'enquête. Mais que ce soit en novembre 2018, puis en décembre 2019, la justice déboute l'attaquant. "La mascarade continue", dénonce-t-il.

· L'annonce du procès en 2021

Le parquet de Versailles finit par renvoyer Karim Benzema en correctionnelle pour "complicité de tentative de chantage". Son procès est annoncé pour octobre 2021. Quatre autres suspects sont également appelés à comparaître pour tentative de chantage, complicité ou abus de confiance. "Voilà enfin vamonos (on y va), que la mascarade s'éteigne pour toujours", réagit le joueur.

· De retour chez les Bleus avant le procès

À la surprise générale, Karim Benzema, en très grande forme avec le Real Madrid, est convoqué par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2021. ll n'avait plus joué avec les Bleus depuis le 8 octobre 2015 à Nice. "J'ai déjà été confronté à des situations difficiles, j'ai passé outre mon cas personnel", justifie le sélectionneur, évoquant une longue discussion.

· Le procès en première instance

Le procès de Karim Benzema et des quatre autres prévenus se tient au tribunal correctionnel de Versailles du 20 au 22 octobre 2021. Le footballeur, qui continue de clamer son innoncence, est absent, retenu par son emploi du temps chargé au Real Madrid, selon ses conseils.

· Benzema condamné, il fait appel

Le 24 novembre 2021, Karim Benzema est déclaré coupable du délit de complicité de tentative de chantage. Le tribunal va au-delà des réquisitions du parquet et condamne le joueur à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende. Les quatre autres prévenus sont aussi condamnés: l'ami d'enfance Karim Zenati écope de quinze mois de prison ferme aménageable, pour avoir participé au chantage.

Le tribunal correctionnel de Versailles estime que le footballeur s'est "personnellement impliqué, au prix de subterfuges et de mensonges, pour convaincre son coéquipier de se soumettre au chantage". L'attaquant n'a fait preuve "d'aucune bienveillance à l'égard de Mathieu Valbuena, bien au contraire" et a agi "avec une certaine excitation, voire une certaine jubilation", selon le président.

Karim Benzema annonce alors interjeter appel. Il est le seul des cinq prévenus à contester sa condamnation. Le nouveau procès est annoncé pour le 30 juin et 1er juillet, devant la 9e chambre de la cour d'appel de Versailles.

· Benzema renonce à faire appel

Son avocat l'annonce dans la soirée du match France-Danemark au Stade de France le 3 juin 2022: Karim Benzema renonce à son appel, ce qui entérine sa condamnation. L'ordonnance de désistement doit être notifiée aux parties le 7 juin par la cour d'appel de Versailles. "C'est une vérité judiciaire. Mais ce n'est pas la réalité", a déclaré Me Hugues Vigier.