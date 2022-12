Angleterre-France: énorme audience pour les Bleus, avec un record sur l'année

Opposee à l'Angleterre lors du quart de finale de Coupe du monde 2022 ce samedi, l'équipe de France a réuni 17,7 millions de téléspectateurs sur TF1, qui a signé le record de l'année.

L'équipe de France a signé samedi un nouveau record d'audience cette année face à l'Angleterre, qui peut forcément encore être battu d'ici la fin de la Coupe du monde 2022. Diffuseur de ce quart de finale, TF1 a attiré 17,72 millions de téléspectateurs en moyenne durant la partie entre 20 et 22 heures.

>> Revivez France-Angleterre (2-1)

Les Bleus ont ainsi réalisé la meilleure audience télévisée de l'année, avec également un pic estimé à 20,1 millions. Dimanche dernier, l'équipe de Didier Deschamps s'était imposée contre la Pologne (3-1) devant 14,32 millions de téléspectateurs sur TF1 dans une affiche dont le coup d'envoi était à 16 heures.

A titre de comparaison, le quart de finale en 2018 entre la France et l'Uruguay avait attiré 12,9 millions de personnes sur TF1, pour une affiche programmée un vendredi entre 16 et 18 heures. En 2014, la rencontre entre la France et l'Allemagne avait séduit 16,9 millions de fans entre 18 et 20 heures.

7,4 millions de personnes devant Maroc-Portugal

Face aux Three Lions, la part d’audience s’est établie elle à 62,8% pour TF1. Co-diffuseur de la rencontre sur le territoire français, le groupe beIN Sports ne communique pas ses audiences. Plus tôt dans la journée, 7,4 millions de personnes ont assisté sur TF1 à la victoire du Maroc face au Portugal (1-0), avec un pic à 10,8 millions.

Mercredi, l'équipe de France défiera le Maroc pour une place en finale de Coupe du monde. L'horaire de la partie (20 heures), l'enjeu et le contexte du match laissent supposer un nouveau record d'audience pour TF1, qui aura encore deux matchs de la France à diffuser dans cette compétition.

En cas de victoire, la France retrouvera dimanche en finale (16h) le vainqueur de l'autre demie entre l'Argentine et la Croatie. Sinon, il faudra se contenter du match de la troisième place samedi (16h). Dans tous les cas, Kylian Mbappé et ses compatriotes retrouveront un adversaire croisé en 2018, au stade des huitièmes pour l'Albiceleste et de la finale pour les Vatreni.