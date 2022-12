Angleterre-France: "La meilleure équipe a perdu", Declan Rice dépité après l'élimination

L'élimination a du mal à passer chez les Three Lions après la défaite face à l'équipe de France (2-1) en quart de finale de la Coupe du monde 2022. A l'image de Declan Rice, un brin mauvais perdant.

Un air de seum belge dans les rangs anglais. Les commentaires amers se succèdent dans les rangs britanniques après l'élimination de l'Angleterre face à la France (2-1) en quart de finale de la Coupe du monde 2022. Après les consultants des médias anglais qui ont dégainé les premiers samedi soir sur ce thème, les joueurs de Gareth Southgate ont eux aussi eu du mal à accepter la défaite.

"Nous ne nous sentions pas forcément trop confiants mais tout de même suffisamment pour penser passer et battre la France, a confié Declan Rice en zone mixte. A part leurs deux buts, je ne me souviens pas de les avoir vus être créatifs. On a plutôt bien joué par moment. A mon avis la meilleure équipe a perdu ce soir, et cela prouve notre niveau. Nous retrouvons un niveau où les gens commencent à croire de nouveau en nous, le pays nous pousse. Depuis quelques années ce n'était pas le cas, donc on peut être fiers de nous mais il faut y retourner. Parce qu'au final, le football international se juge sur les succès."

L'arbitrage aussi remis en cause

Sur la même ligne que certains coéquipiers, le milieu de West Ham a également critiqué l'arbitrage: "Nous ne sommes pas contents de certaines décisions mais au final c'est nous qui avons perdu et nous sommes donc responsables de cette défaite. Si on regarde l'équipe, nous sommes jeunes. Avec beaucoup de bons joueurs."

Sur l'avenir de la sélection, et plus particulièrement de son sélectionneur Gareth Southgate, Rice a espéré le voir poursuivre à la tête des Three Lions: "J'espère qu'il va rester. Beaucoup de choses se disent. Il y a beaucoup de critiques imméritées. Ce n'est pas de sa faute ce soir. La tactique était la bonne, nous avons joué comme il faut, nous avons été agressifs, nous avons arrêté Mbappé. Il y a eu deux buts contre le cours du jeu. Et ça ce n'est pas la faute du sélectionneur mais des joueurs."

