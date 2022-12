Coupe du monde 2022: "Ce n’est plus une surprise", Deschamps appelle à ne pas sous-estimer le Maroc

L’équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022 en dominant l'Angleterre ce samedi en quart (2-1). Les Bleus retrouveront donc le Maroc pour une place en finale, mercredi à 20h. Et Didier Deschamps ne veut surtout pas sous-estimer les Lions de l'Atlas.

L’équipe de France n’est plus "qu’à" deux victoires de conserver sa couronne mondiale. Tombeurs de l’Angleterre ce samedi en quart de finale du Mondial (2-1), les Bleus sont désormais tournés vers le Maroc, qu'ils affronteront en demi-finale. Face aux Lions de l’Atlas, mercredi à 20h, Didier Deschamps s’attend une nouvelle fois à un rude combat.

"De par ce qu’ils ont fait, les équipes qu’ils ont rencontrées - ils ont pris un but en cinq matchs - ce n’est plus une surprise, a indiqué le sélectionneur des Bleus en conférence de presse ce samedi soir. Ils méritent d’être là. Ils ont l'opportunité de jouer leur place en finale. Il faut respecter tous les adversaires. S’ils en sont là, c’est leur mérite et personne ne peut leur enlever."

Deschamps: "Un moment historique pour eux"

Révélation de cette Coupe du monde et première équipe africaine de l’histoire à atteindre le dernier carré de la compétition, le Maroc réalise un tournoi époustouflant. Premiers de leur groupe après avoir notamment battu la Belgique (2-0), les hommes de Walid Regragui ont ensuite écarté l’Espagne en huitième (0-0, 3 tab à 0) et le Portugal en quart (1-0).

"Ce que cette équipe du Maroc a réalisé… il n’y a qu’une chose à dire: bravo ! C’est le mérite des joueurs, du sélectionneur, du staff. C’est un moment historique pour eux. Je le repère: à ce stade là, ce n’est plus une surprise de par ce qu’ils ont fait avec ce parcours qui est de très grande qualité", a insisté Deschamps en conférence de presse. Entre une première équipe africaine en finale et un champion du monde en capacité de défendre son titre, le vainqueur de cette confrontation entrera dans tous les cas dans l’histoire.