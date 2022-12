Angleterre-France: une célébration mais pas de moquerie de Mbappé sur le penalty raté par Kane

L'image montrant Kylian Mbappé tout sourire après le penalty manqué par Harry Kane lors de la victoire des Bleus face à l'Angleterre (2-1) en quarts de finale du Mondial fait le bonheur des réseaux sociaux depuis samedi soir. Une réaction qui vaut aussi des critiques à l'attaquant des Bleus.

"Mbappé se moque de la douleur de Kane." Rien que ça. En Une de son site ce dimanche matin, le Daily Mail s’en prend à "l’impitoyable" numéro 10 des Bleus, visiblement coupable d’avoir commis un crime sans nom lors du choc de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Angleterre (2-1). Une partie de la presse britannique lui reproche d’avoir "éclaté de rire" après avoir vu Harry Kane expédier le ballon en tribunes sur son deuxième penalty. C’est vrai, Mbappé n’a pas cherché à cacher son soulagement.

A ce moment-là, le tableau d’affichage indique la 84e minute de jeu et les hommes de Didier Deschamps ont bien conscience qu’ils ont eu très, très chaud. Sortis d’un sacré pétrin un peu plus tôt sur une tête rageuse d’Olivier Giroud déviée par le malheureux Harry Maguire, ils ont bien cru que les Three Lions allaient à nouveau égaliser et ils voyaient déjà se profiler devant eux la prolongation. Mais Kane s’est raté. Et Mbappé a donc laissé éclater sa joie.

Un soulagement sincère

Avec un large sourire immortalisé par les caméras de télévision et qui fait depuis le bonheur des réseaux sociaux. Même si certains internautes, et donc journalistes, y ont vu un manque de respect envers le capitaine anglais, sur la foi du seul ralenti proposé par le réalisateur du match. Mais ce dimanche, Téléfoot a diffusé une séquence plus longue de cette scène, avec un autre point de vue. On y voit Mbappé de dos, accroupi et les mains posées au sol avant le penalty de Kane.

Quelques secondes plus tard, c’est la délivrance. L’ancien Monégasque exulte et se retourne euphorique en serrant les poings, avec un sourire si prononcé qu’il peut être pris pour un rire démoniaque par certains. C'est en tout cas l'interprétation qu'en ont fait certains fans anglais. "Mbappé qui rigole du penalty de Kane, c'est énervant. Ils auraient dû lui montrer sur grand écran son penalty loupé contre la Suisse (lors du dernier Euro)", a commenté l'un d'entre eux sur Twitter. "Quelqu'un doit effacer ce sourire narquois sur son visage", a réagi un autre.

"Se moquer de Kane, ce n'est pas sportif", pouvait-on aussi lire samedi soir. Peut-être que Mbappé s'expliquera un jour sur ce sourire. En attendant, lui et l'équipe de France ont rendez-vous mercredi avec le Maroc en demi-finales du Mondial.